Studija je procenjivala kako veštačka inteligencija odgovara na opise uobičajenih kvarova, a odgovore je pregledao profesionalni mehaničar. FixMyCar je sarađivao sa Inderjitom Matharuom iz Mobile Mechanics and Tyres, koji je analizirao dijagnostičke predloge i savete za popravku koje daje ChatGPT.

Testirani su primeri poput otežanog menjanja brzina uz škripanje, lupanja tokom vožnje i mirisa paljene gume.

- U celini, odgovori su prilično tačni i obuhvataju uobičajene i realne uzroke opisanih simptoma. Prate logičan dijagnostički tok koji bi profesionalni tehničar prepoznao. Najvažnije je da ništa što ChatGPT navodi nije samo po sebi netačno ili opasno. Međutim, pojedini koraci, kao što su provera ulja u menjaču, procena kvačila ili problemi unutar menjača, zahtevaju odgovarajuće alate, pristup i iskustvo za pravilnu dijagnostiku - kazao je Mathrau.

Samo opšte smernice - ne popravke!

On je dodao da vozači treba da budu oprezni kada postupaju po savetima koje generiše veštačka inteligencija:

- ChatGPT je pogodan za razumevanje mogućih uzroka, ali ne i za samostalne popravke. Ispravno nagoveštava da može biti potrebna dodatna profesionalna provera, a vozači treba da znaju da pregled sistema kvačila, provera ulja u menjaču, podešavanje mehanizma i bilo kakvi radovi unutar menjača ili sinhronizatora ne bi trebalo da se rade bez stručnog znanja. Ove poslove treba da obavlja kvalifikovani mehaničar kako bi se izbegla oštećenja ili bezbednosni rizici.

Na pitanje da li vozači mogu verovati savetima ChatGPT-a, Matharu je odgovorio:

- Da, do određene mere. ChatGPT pruža razuman pregled koji može pomoći vozačima da bolje razumeju moguće probleme, ali ne zamenjuje profesionalnu dijagnostiku. Ove informacije treba shvatiti samo kao opšte smernice. Profesionalni pregled i potvrda od strane kvalifikovanog tehničara uvek se preporučuju.

FixMyCar je takođe anketirao više od 2.500 vozača koji su posetili njihov sajt i utvrdio da je 16% koristilo AI alate poput ChatGPT-a kako bi dobili informacije o problemima ili popravkama automobila u poslednjih 12 meseci.

Dodatna anketa među više od 950 vozača pokazala je da 20% veruje da može u potpunosti verovati ChatGPT-u za savete o popravci ili održavanju automobila, dok je 33% nesigurno, a 12% u potpunosti ne veruje savetima koje generiše veštačka inteligencija.

