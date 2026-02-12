Slušaj vest

U nastavku pročitajte detaljno uputstvo kako da vratite obrisane poruke na Viber-u korak po korak.

Kako da proverite da li imate Viber backup

Pre nego što pokušate vraćanje poruka, potrebno je da proverite da li postoji sačuvana rezervna kopija.

  • Otvorite Viber aplikaciju.
  • Idite na Podešavanja.
  • Kliknite na Nalog.
  • Izaberite opciju Viber Backup.

Ako koristite Android telefon, backup se čuva na Google Drive nalogu. Ako koristite iPhone, poruke se čuvaju na iCloud nalogu. U ovom delu možete videti datum poslednje sačuvane kopije.

Viber (5).jpg
Foto: Viber

Kako da vratite obrisane poruke na Viber-u

Ukoliko backup postoji, pratite sledeće korake

Deinstalirajte Viber aplikaciju sa telefona.

    • Ponovo instalirajte Viber sa Google Play prodavnice ili App Store-a.

    • Prijavite se koristeći isti broj telefona.

    • Nakon verifikacije broja, pojaviće se opcija za vraćanje poruka.

    • Kliknite na Vrati sada i sačekajte da se proces završi.

    Važno je da koristite isti broj telefona i isti Google ili iCloud nalog na kojem je sačuvan backup.

    Da li je moguće vratiti Viber poruke bez backup-a?

    Mnogi korisnici pretražuju kako vratiti Viber poruke bez rezervne kopije. Nažalost, ako prethodno nije napravljen backup, poruke nije moguće vratiti. Viber nema opciju čuvanja poruka na svojim serverima nakon brisanja.

    Viber.jpg
    Foto: Shutterstock

    Kako da uključite automatski Viber backup

    Da biste ubuduće izbegli gubitak poruka, preporučuje se uključivanje automatskog pravljenja rezervne kopije.

    • Otvorite Viber.
    • Idite na Podešavanja.
    • Kliknite na Nalog.
    • Izaberite Viber Backup.
    • Uključite automatski backupi izaberite koliko često želite da se poruke čuvaju.
    • Na ovaj način vaše poruke, fotografije i video zapisi biće bezbedno sačuvani.

    Evo i detaljnijeg uputstva u zavisnosti koji uređaj koristite.

    Android uređaji

    Na Android telefonu potrebno je da otvorite Viber, zatim odete na Podešavanja, izaberete Nalog i kliknete na Viber Backup. Tu možete proveriti da li postoji sačuvana kopija na Google Drive nalogu. Nakon toga deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju, prijavite se istim brojem telefona i izaberite opciju Vrati sada kako biste povratili poruke.

    android (1).png
    Foto: Viber Printskrin

    android (2).png
    Foto: Viber Printskrin

    Huawei AppGallery

    Kod Huawei telefona procedura je gotovo ista kao na Android uređajima. Uđite u Viber, otvorite Podešavanja, zatim Nalog i Viber Backup i proverite da li je kopija sačuvana. Nakon ponovne instalacije aplikacije i prijave istim brojem telefona, izaberite vraćanje poruka iz dostupnog backup-a.

    huawei.png
    Foto: Viber Printskrin

    iOS uređaji

    iOS bekap poruka čuva samo na iCloud serveru. Ovo znači da je procedura za povrat podataka jednostavna, ali isto tako znači i da nije moguće prebaciti poruke sa Android uređaja na iOS i obratno.

    U Viber aplikaciji otvorite Podešavanja, zatim Nalog i Viber Backup, gde možete proveriti da li postoji backup na iCloud nalogu. Kada ponovo instalirate Viber i prijavite se istim brojem, aplikacija će ponuditi opciju za vraćanje poruka iz rezervne kopije.

    Apple.jpg
    Foto: Viber Printskrin

    Apple 2.png
    Foto: Viber Printskrin

