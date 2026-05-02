Bežični miš deluje kao vrlo praktičan dodatak računaru jer vas oslobađa od dosadnog kabla, omogućava veću fleksibilnost pri radu i igri, i generalno olakšava svakodnevnu upotrebu. Međutim, baš ta praktičnost često ide na ruku nekim lošim navikama koje na duže staze mogu da dovedu do problema, slabijeg funkcionisanja pa čak i potpunog kvara uređaja.

Bežični model, za razliku od klasičnog miša sa kablom, ima više delova i sistema koji su osetljivi na spoljne uslove i na način na koji ga koristimo, što znači da način na koji ga tretiramo utiče direktno na to koliko će dugo raditi bez teškoća.

Ne bacajte ga na prvi znak problema

Mnogi korisnici na prvi znak problema pomisle da je miš zreo za bacanje, ali stvar je često u neadekvatnim uslovima pri rukovanju, a ne u nepopravljivom kvaru.

Naime, bežični miš funkcioniše po principu slanja radio ili Bluetooth signala između same spravice i USB prijemnika ili računara, pa ako ta veza nije stabilna zbog spoljašnjih faktora, miš može da počne da kasni, da pokazuje skokovite pokrete kursora ili da prestane da reaguje na klikove, što je sve ponašanje koje ne mora da znači da je uređaj otkazao, već da je signal oslabio ili ometen.

Ne postavljajte mu prepreke

Loše navike korisnika često se ogledaju u tome što bežični miš tretiraju kao beskablovnu magiju koja neće nikada doživeti istu vrstu problema kao žični uređaj.

U praksi, kada bežični prijemnik stoji zavučen iza računara, često iza metalnog kućišta, signal mora da prolazi kroz prepreke koje ga slabe, a što više prepreka u vidu zidova, računarskih komponenti, kablova, to je veća verovatnoća da miš neće prihvatiti svaki pokret ili klik precizno.

Ne ignorišite dotrajalu bateriju i pazite na podlogu

Još jedna loša navika koja vodi do problema je ignorisanje baterija. Bežični miš radi na energiji koju mu obezbeđuju baterije ili ugrađena baterija. Kad one počnu da slabe, miš ne gubi samo snagu, već i stabilnost signala. To dovodi do držanja kursora u mestu, prekida u radu ili neodazivanja na klikove. Mnogi korisnici koriste baterije do kraja, ne obraćaju pažnju na pad napona ili ne zamenjuju baterije sve dok miš potpuno ne prestane da funkcioniše, a to značajno skraćuje vreme kvalitetnog rada uređaja.

Pored signala i baterija, na performanse bežičnog miša utiče i okruženje u kome se koristi. Ako je radna površina previše sjajna, reflektujuća ili nepravilna, optički ili laserski senzor miša može teško da uhvati pokret kako treba. To se često dešava kada miš koristite direktno na stolu, bez podloge poput kvalitetnog podmetača, pa senzor očitava površinu na nepravilne načine i kursor skače ili se gubi.

Pazite na skladištenje

Na kraju, fizičko rukovanje mišem takođe može uticati na njegov životni vek. Bežični modeli imaju mnogo malih komponenti i delova koji su skloniji habanju nego kod žičnih miševa. Agresivno kliktanje, bacanje, udaranje o ivice stola ili izlaganje tečnosti i prašini vremenom može oštetiti unutrašnje sklopove, gumene prekidače ili optički senzor. Skladištenje miša zajedno sa drugim predmetima u torbi za računar bez zaštite, ostavljanje na vlažnim ili prašnjavim površinama i generalno nemarno postupanje mogu dovesti do trajnih oštećenja koja se ne mogu popraviti.

Dakle, ono što prvenstveno dovodi do kvarenja bežičnog miša nisu misteriozni elektronski duhovi, već svakodnevne navike i okolnosti u kojima ga koristimo. Bolje pozicioniranje prijemnika, redovno menjanje baterija, održavanje radne površine i pažljivo rukovanje u velikoj meri mogu produžiti njegov radni vek i sprečiti frustrirajuće situacije koje korisnici često pripisuju lošem uređaju, a zapravo su rezultat loših navika i nepažnje prema jednostavnim pravilima upotrebe.

