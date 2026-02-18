WhatsApp i Viber kriju gigabajte smeća: Skriveni fajlovi usporavaju vaš telefon!
Ako vam mobilni telefon stalno pokazuje da nema dovoljno prostora, a ne dodajete nove video zapise, krivac su najverovatnije WhatsApp i Viber. Ove aplikacije automatski preuzimaju svaki video, sliku ili GIF, skladišteći ih duboko u sistemske foldere koje galerija često ne vidi.
Pravi problem su duplirani fajlovi. Na primer, kada isti video prosledite u tri grupe, aplikacija može napraviti tri odvojene kopije, što može zauzeti gigabajte memorije bez da to primetite.
Skriveni "rudnici" fajlova
Brisanje samih aplikacija daje samo privremeno olakšanje. Najveća ušteda prostora krije se u podešavanjima aplikacija, gde često možete pronaći 10 ili 20 GB nepotrebnog sadržaja.
Pravilno čišćenje omogućava da zadržite sve važne poruke i istoriju dopisivanja, dok oslobađate prostor koji zauzimaju automatski preuzeti fajlovi.
Kako očistiti WhatsApp bez gubitka dopisivanja
WhatsApp ima ugrađeni alat za upravljanje skladištem: Settings > Storage and Data > Manage Storage. Ovde možete videti listu fajlova većih od 5 MB i obrisati ih sve odjednom, a da poruke ostanu netaknute.
Takođe, isključivanje opcije "Media auto-download" sprečava da telefon automatski preuzima svaki video dok ste na Wi-Fi mreži, čime se smanjuje buduće zauzeće prostora.
Gde Viber krije najveće fajlove
Viber čuva medije agresivnije, a folderi ostaju puni čak i nakon brisanja konverzacija. U Settings > Storage > Clean cache možete ukloniti privremene fajlove koji usporavaju rad aplikacije.
U istom meniju opcija Manage storage pokazuje koliko prostora zauzimaju fotografije i video zapisi. Isključite "Save to Gallery" kako biste sprečili automatsko čuvanje medija u glavnoj galeriji i dupliranje fajlova.
Napredni saveti za Android korisnike
Android korisnici mogu instalirati aplikaciju Files by Google koja prepoznaje "WhatsApp Junk". Jednim klikom možete obrisati sve nepotrebne slike i viralne video snimke, dok važne porodične fotografije ostaju bezbedne.
Ovo omogućava održavanje urednog telefona i oslobađanje memorije bez gubitka važnog sadržaja ili istorije dopisivanja.
