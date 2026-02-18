Slušaj vest

Ako vam mobilni telefon stalno pokazuje da nema dovoljno prostora, a ne dodajete nove video zapise, krivac su najverovatnije WhatsApp i Viber. Ove aplikacije automatski preuzimaju svaki video, sliku ili GIF, skladišteći ih duboko u sistemske foldere koje galerija često ne vidi.

Pravi problem su duplirani fajlovi. Na primer, kada isti video prosledite u tri grupe, aplikacija može napraviti tri odvojene kopije, što može zauzeti gigabajte memorije bez da to primetite.

Foto: Shutterstock

Skriveni "rudnici" fajlova

Brisanje samih aplikacija daje samo privremeno olakšanje. Najveća ušteda prostora krije se u podešavanjima aplikacija, gde često možete pronaći 10 ili 20 GB nepotrebnog sadržaja.

Pravilno čišćenje omogućava da zadržite sve važne poruke i istoriju dopisivanja, dok oslobađate prostor koji zauzimaju automatski preuzeti fajlovi.

Foto: Shutterstock

Kako očistiti WhatsApp bez gubitka dopisivanja

WhatsApp ima ugrađeni alat za upravljanje skladištem: Settings > Storage and Data > Manage Storage. Ovde možete videti listu fajlova većih od 5 MB i obrisati ih sve odjednom, a da poruke ostanu netaknute.

Takođe, isključivanje opcije "Media auto-download" sprečava da telefon automatski preuzima svaki video dok ste na Wi-Fi mreži, čime se smanjuje buduće zauzeće prostora.

Foto: Shutterstock

Gde Viber krije najveće fajlove

Viber čuva medije agresivnije, a folderi ostaju puni čak i nakon brisanja konverzacija. U Settings > Storage > Clean cache možete ukloniti privremene fajlove koji usporavaju rad aplikacije.

U istom meniju opcija Manage storage pokazuje koliko prostora zauzimaju fotografije i video zapisi. Isključite "Save to Gallery" kako biste sprečili automatsko čuvanje medija u glavnoj galeriji i dupliranje fajlova.

Foto: Viber

Napredni saveti za Android korisnike

Android korisnici mogu instalirati aplikaciju Files by Google koja prepoznaje "WhatsApp Junk". Jednim klikom možete obrisati sve nepotrebne slike i viralne video snimke, dok važne porodične fotografije ostaju bezbedne.

Ovo omogućava održavanje urednog telefona i oslobađanje memorije bez gubitka važnog sadržaja ili istorije dopisivanja.

