Wi-Fi ruteri koriste radio talase tj. oblik nejonizujuće elektromagnetne energije koji je sličan onome što emituju mobilni telefoni, Bluetooth uređaji ili radio stanice. Za razliku od jonizujućeg zračenja (kao što su X-zraci ili radijacija sa nuklearnih izvora), koje ima dovoljno energije da oštećuje ćelije i DNA, signali rutera nemaju tu moć i ne mogu da pokreću hemijske promene u telu na taj način.

Ovo je važno jer nauka prema trenutnim dokazima ne pokazuje da nivo energije od Wi-Fi signala u domaćinstvu uzrokuje direktnu štetu tkivima ili povećava rizik od bolesti kao što su rak ili oštećenja DNK. Tako bar navode međunarodne zdravstvene organizacije i regulatorna tela koja ocenjuju bezbednost ovakvih signala i postavljaju stroge limite izloženosti u javnosti i domovima.

Ne rizikujte i ne držite ga nikako pored glave

Iz tog ugla, ruteri ne predstavljaju dokazani zdravstveni rizik, čak ni ako su u spavaćoj sobi. Naučna zajednica generalno smatra da je izlaganje radiofrekvencijama iz rutera, čak i tokom noći dok spavate, daleko ispod nivoa koji bi mogao biti štetan. U realnim merenjima, izloženost signalu Wi-Fi rutera je često mnogo manja od one koju imate od sopstvenog mobilnog telefona dok ga držite uz glavu tokom poziva.

Ipak, postoje studije i mišljenja koja naglašavaju da dugotrajna ili prekomerna izloženost elektromagnetnim poljima, čak i od niskih izvora, može teoretski uticati na neke aspekte zdravlja, ili da bi neki ljudi mogli biti osetljiviji na te signale, mada ta zapažanja nisu potvrđena kao opšte i dokazana medicinska činjenica. Zbog toga se za svaki slučaj savetuje da držite ruter dalje od mesta gde provodite mnogo vremena, posebno ako spavate direktno pored njega na samo nekoliko desetina centimetara.

LED svetlo može ometati san

Osim radiofrekvencijskih signala, drugi praktični faktori takođe govore u prilog tome da ruter u spavaćoj sobi nije dobra ideja. Neki ruteri imaju trepereće LED svetlo koje može ometati san jer utiče na ritam spavanja i proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i buđenja.

U tom smislu, izmeštanje rutera iz spavaće sobe ili njegovo postavljanje na mesto gde LED svetlo neće dopirati direktno u oči može imati pozitivniji efekat na miran san, bez ikakve veze sa zračenjem.

Rešenje je i da ga isključujete tokom noći

Na kraju, realnost je da je Wi-Fi prisutan svuda oko nas: u kuhinji, dnevnoj sobi, susednim stanovima, mobilnim mastima i satelitima. Signali prolaze kroz zidove i nameštaj i na nivou koji je znatno niži od onog koji bi predstavljao ozbiljnu opasnost po zdravlje.

Na osnovu više dostupnih naučnih analiza i smernica koje su potvrdili relevantni zdravstveni organi, ruteri u spavaćim sobama ne moraju biti razlog za strah, ali ako se oseća nelagoda ili briga, jednostavne promene položaja ili način korišćenja (kao što je isključivanje rutera noću) mogu dati dodatnu sigurnost bez kompromisa po internet vezu.

