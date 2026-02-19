Slušaj vest

Tiho, ali ozbiljno, mnogi korisnici interneta ostavljaju fabričke lozinke na svojim ruterima, ne sluteći koliko to može uticati na brzinu njihove mreže. Hakeri, ali i komšije, lako mogu pristupiti mreži koja nema sigurnu lozinku, smanjujući protok interneta i ugrožavajući privatnost.

Čak i kada se ne primete, neovlašćeni uređaji “otimaju” deo vašeg propusnog opsega, što najviše osećate tokom gejminga ili strimovanja video sadržaja u visokoj rezoluciji.

Foto: Shutterstock

Zašto vaša brzina pada

Kada neko koristi vaš Wi-Fi, vaš ruter automatski deli ukupni bandwidth. Ako komšija preuzima velike fajlove ili gleda 4K video, vaša veza može pasti na polovinu očekivane brzine.

Mnogi misle da je kriv provajder, ali uzrok je često preopterećenje rutera. Svaki dodatni korisnik usporava mrežu i povećava ping, što se posebno primeti kod online igrica ili video poziva.

Foto: Shutterstock

Fabričke lozinke su rizik

Lozinke sa nalepnica rutera generisane su po standardizovanim šablonima. Moderni softveri ih mogu probiti za nekoliko minuta, omogućavajući nepozvanim korisnicima pristup mreži i ruteru.

Jednom kada neko uđe u vašu mrežu, može menjati podešavanja rutera, pa čak i izbaciti vas sa sopstvenog interneta. Ovo je češći problem nego što većina korisnika misli.

Foto: Shutterstock

Promena lozinke koja rešava problem

Najsigurniji način zaštite je korišćenje WPA3 ili WPA2-AES protokola. Ovi standardi otežavaju automatsko pogađanje lozinke i značajno smanjuju rizik od neovlašćenog pristupa.

Takođe, isključivanje WPS opcije sprečava ulazak “nepozvanih gostiju” bez lozinke. Promena lozinke je jednostavan korak, ali drastično poboljšava sigurnost i stabilnost mreže.

Foto: Shutterstock

Pratite ko je povezan

Nakon promene lozinke, ruter će fokusirati svu snagu na vaše uređaje, smanjujući ping i poboljšavajući kvalitet veze.

Redovno proveravajte listu povezanih klijenata u administratorskom panelu. Na taj način možete odmah primetiti ako neko neovlašćeno koristi vaš internet i sprečiti dalje usporavanje mreže.

Foto: Shutterstock

Stabilniji internet za svakodnevnu upotrebu

Uz minimalan trud, promena fabričke lozinke može potpuno promeniti iskustvo korišćenja interneta. Streaming, gejming i rad od kuće postaju znatno pouzdaniji kada samo vi kontrolišete mrežu.

Osim što štiti brzinu, ovakva zaštita čuva privatnost i sprečava dodatne troškove zbog neovlašćenog korišćenja vašeg interneta.

