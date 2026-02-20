Slušaj vest

Mnogi korisnici tretiraju produžne kablove kao obične razvodnike, ne razmišljajući koliko oni zapravo utiču na životni vek televizora, računara ili bele tehnike. Ako primetite da su kablovi topli ili čujete tiho zujanje, vaša elektronika je pod stalnim niskonaponskim stresom.

Takve greške mogu drastično skratiti radni vek uređaja, a većina korisnika ih pravi svakodnevno.

Mogu vam pomoći pametni produžni kablovi ili utičnice Foto: Shutterstock

Fatalna greška serijskog povezivanja

Spajanje jednog produžnog kabla u drugi stvara električni otpor koji podiže temperaturu unutar instalacije. Pad napona prisiljava napajanje laptopa, konzole ili TV uređaja da radi pod maksimalnim opterećenjem.

Komponente unutar modernih uređaja su dizajnirane za stabilan napon. Loši kontakti i jeftini kablovi polako oštećuju kondenzatore i druge kritične delove, što smanjuje vek uređaja sa očekivanih 10 godina na svega par godina.

Foto: Shutterstock

Kako bela tehnika strada

Uređaji sa kompresorima, poput frižider ili klima uređaj, povlače veliku količinu energije pri startovanju. Tanke žice jeftinih produžnih kablova ne mogu da podnesu nagli skok potrošnje.

To može da pregreje namotaje motora i ošteti elektroniku koja kontroliše rad celog aparata, što često dovodi do kvarova i pregorevanja.

Foto: Shutterstock

Simptomi pregrejanih kablova

Topli kablovi, zujanje ili povremeni pad napona su jasni znaci da vaša instalacija ne može da podnese struju koju uređaji traže. Ignorisanje ovih simptoma može izazvati trajna oštećenja.

Rizik nije samo u skraćenom veku uređaja, već i u mogućem požaru ako se kablovi pregreju previše.

Foto: Shutterstock

Pravi način zaštite

Jedini siguran način je korišćenje certifikovanih prenaponskih zaštita sa sopstvenim osiguračem. Standardni beli razvodnici bez prekidača nisu namenjeni za frižidere, mašine za pranje ili klima uređaje.

Sve uređaje sa većom potrošnjom treba priključiti direktno u zidnu utičnicu ili preko kvalitetnog prenaponskog filtera.

Foto: Shutterstock

Dodatni saveti za duži vek uređaja

Redovno proveravajte kablove i utičnice. Ne spajajte više produžnih kablova serijski i izbegavajte improvizacije koje povećavaju električni otpor.

Ovo je najjednostavniji način da vaša tehnika traje duže i da izbegnete skupe kvarove ili potencijalne opasnosti od požara.

