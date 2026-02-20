Slušaj vest

Jedna Beograđanka postala je žrtva opasne internet prevare koja je počela naizgled bezazlenom porukom. Na WhatsApp joj je stigao zahtev da glasa za devojčicu Nikolinu, uz priču da je reč o ćerki bliskih prijatelja i da joj pobeda mnogo znači.

Ne sluteći prevaru, otvorila je link i uradila sve što je pisalo. Unela je broj telefona i kod koji joj je stigao na WhatsApp.

"Delovalo je potpuno bezazleno. Poruka je stigla od poznate osobe. Nisam ni pomislila da je prevara“, kaže ona.

Ubrzo je usledio šok. Hakeri su preuzeli njen nalog, a poruke su počele da se šalju svima iz njenog imenika. Spam, sumnjivi linkovi i razni zahtevi stizali su njenim kontaktima i preko mejla i direktno sa njenog WhatsApp naloga.

"Telefon mi je zvonio bez prestanka. Ljudi su me pitali zašto im šaljem linkove i zašto tražim novac od njih. Tada sam shvatila da sam nasela", ispričala je.

Ljudima su stizale poruke tipa "Hitno mi trebaju pare, uplati mi pliiiz".

Prevara se širila dalje jer su poruke stizale od poznate osobe, pa su mnogi poverovali i ponovili istu grešku.

APEL GRAĐANIMA Ne otvarajte sumnjive linkove čak i kada stižu od poznatih kontakata

Ne unosite broj telefona i verifikacione kodove na neproverenim sajtovima

Nikome ne šaljite kod koji dobijete porukom

Ako posumnjate na prevaru odmah promenite lozinke i obavestite svoje kontakte

