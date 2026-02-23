Slušaj vest

Pametni televizori su danas centar kućne zabave, ali ako vam se dešava da slika zastajkuje, aplikacije kasne ili se sadržaj uopšte ne pokreće, uzrok može biti vaša WiFi veza. Postoji jednostavno rešenje koje mnogi zanemaruju, a može potpuno promeniti iskustvo gledanja.

WiFi nije uvek najbolji izbor za Smart TV

Od kada je Netflix pokrenut 2007. godine, striming servisi su postali globalni fenomen sa milionima korisnika. Smart TV omogućava brz pristup omiljenim filmovima i serijama, ali bežična veza često nije dovoljno stabilna za visok kvalitet prenosa.

Ako je vaš televizor povezan na WiFi, moguće je da ne dobijate maksimalne performanse. Slab signal, smetnje u mreži i udaljenost od rutera mogu izazvati seckanje, spor učitavanje i prekide tokom gledanja.

Rešenje je kabl: stabilnija i brža veza

Umesto WiFi-ja, preporučuje se povezivanje televizora putem Ethernet kabla direktno na ruter. Ova veza je stabilnija i pouzdanija, što znači manje prekida i bolji kvalitet slike.

Prema Netflix smernicama, za 4K striming potrebno je najmanje 15 Mbps, dok 25 Mbps omogućava brže učitavanje sadržaja. Ethernet veza može obezbediti i do 100 Mbps stabilne brzine, što omogućava gledanje bez prekida.

Proizvođači poput Samsunga i Sony-ja takođe preporučuju Ethernet zbog jače i stabilnije konekcije. Osim toga, ping može biti smanjen i do 50 odsto u odnosu na WiFi, pa će i igranje i aplikacije raditi znatno bolje.

Kako da lako povežete TV kablom

Postupak je jednostavan i traje svega nekoliko minuta. Potreban vam je Ethernet kabl, na primer Cat5e koji podržava brzine do 1 Gbps, ili brži Cat 8 koji ide i do 40 Gbps.

Pronađite Ethernet port na zadnjem delu televizora, obično pored HDMI priključaka. Jedan kraj kabla povežite sa televizorom, a drugi sa LAN portom na ruteru. Zatim u podešavanjima televizora izaberite opciju Wired Connection i veza je spremna.

Uz kablovsku konekciju, striming, aplikacije i igranje radiće stabilnije, brže i bez nerviranja zbog prekida. Ako želite najbolje moguće iskustvo na Smart TV-u, Ethernet je i dalje najpouzdaniji izbor.

