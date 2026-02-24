Slušaj vest

Google Street View omogućava virtuelnu šetnju gotovo svakom ulicom na svetu zahvaljujući vozilima sa kamerama visoke rezolucije. Iako je ova funkcija korisna, kod mnogih izaziva i zabrinutost zbog privatnosti. Dobra vest je da možete zatražiti da Google zamuti vašu kuću, a postupak je jednostavan.

Kako da zamutite kuću na Google Street View

Proces traje svega nekoliko minuta i radi i na računaru i na telefonu.

1. Pronađite svoju adresu na Google Maps

Otvorite Google Maps i ukucajte svoju adresu.

2. Uđite u Street View

Na računaru prevucite žutu figuricu Pegman na svoju lokaciju, a na telefonu otvorite Street View fotografiju adrese.

3. Prijavite problem

U donjem desnom uglu kliknite ili tapnite na opciju „Report a Problem”.

4. Popunite formular

Podesite crveni okvir tako da obuhvati vašu kuću, zatim izaberite opciju „My home”. Unesite email adresu i pošaljite zahtev.

5. Sačekajte obradu

Google će pregledati zahtev i po potrebi vas kontaktirati. Kada se zamućenje primeni, ono je trajno i ne može se vratiti.

Zašto bi trebalo da zamutite kuću

Foto: Promo

Zamućivanje kuće nije samo pitanje privatnosti već i bezbednosti i kontrole nad sopstvenim digitalnim tragom. Jasne slike kuće mogu otkriti previše detalja o vašem domu. Zamućivanje smanjuje vidljivost i mogućnost zloupotrebe.

Street View je ranije beležio i neprijatne ili osetljive situacije. Zamućivanje može sprečiti da vaš dom postane deo takvih scena. Fotografije mogu pokazati raspored ulaza, kapija ili dvorišta. Zamućivanje može otežati potencijalno targetiranje od strane provalnika.

Vaš dom je lični prostor, a zamućivanje vam daje veću kontrolu nad tim kako se pojavljuje na internetu. Osim kuće, moguće je zatražiti zamućivanje lica, automobila, registarskih tablica i drugih objekata koji su slučajno snimljeni.

Važno upozorenje

Kada Google jednom zamuti sliku, proces je nepovratan. Mnogi korisnici su kasnije pokušavali da vrate originalnu sliku, ali to nije moguće, čak i nakon prodaje kuće.

Google obično brzo obrađuje zahteve, a status dobijate putem emaila koji ostavite u formularu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: