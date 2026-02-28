Slušaj vest

U slučaju da vam se na Viberu pojavio folder Business Inbox, niste jedini. U pitanju je posebna sekcija unutar aplikacije u koju stižu poruke kompanija, uglavnom poruke od banke, kurirske službe, prodavnice, online servisa, ali i promotivne poruke i reklame.

Drugim rečima, to je odvojeni „inboks“ za poslovne poruke kako vam one ne bi stizale među privatne razgovore. Ipak, mnogima smeta jer se u njemu često pojavljuju marketinške poruke.

Foto: Viber

Korisnici Vibera besni

Generalno gledano, pojava Business Inbox-a izazvala je prilično burne reakcije među korisnicima, posebno onima koji aplikaciju koriste isključivo za privatnu komunikaciju. Mnogi kažu da ih nervira osećaj da im se u lični prostor uvukao marketing, čak i ako su poruke tehnički odvojene od glavnog četa. Svako novo obaveštenje stvara trenutnu nadu da je stigla poruka od bliske osobe, a zatim razočaranje kada shvate da je u pitanju reklama. Taj prekid pažnje i stalni lažni alarmi dodatno pojačavaju frustraciju.

Posebno su nezadovoljni korisnici koji smatraju da nisu dali jasan pristanak da primaju promotivne poruke, pa Business Inbox doživljavaju kao nametnutu funkciju. Na društvenim mrežama često se mogu pročitati komentari da aplikacije za dopisivanje treba da ostanu jednostavne i bez oglasa, a ne da liče na platforme za oglašavanje. Iako je jasno da besplatne aplikacije moraju da se finansiraju, granica između korisnog obaveštenja i napadne reklame za mnoge je već pređena.

Foto: Viber

Može li Business Inbox da se ugasi?

Trenutno ne postoji opcija da se Business Inbox potpuno ukloni, jer je to deo sistema aplikacije. Međutim, možete značajno smanjiti broj poruka koje u njega stižu, a ključ je u podešavanjima privatnosti.

U okviru aplikacije postoji opcija za isključivanje promotivnih i personalizovanih poruka. Kada se te dozvole ugase, Viber prestaje da koristi određene podatke za prikazivanje ciljanih reklama, pa se broj marketinških poruka obično smanji. Takođe, svaku firmu koja vam šalje neželjene poruke možete blokirati direktno iz razgovora, čime sprečavate da vam se ponovo obraća putem aplikacije.

Foto: Viber

Mnogi se zabrinu da im je telefon "zaražen"

Važno je naglasiti da pojava Business Inbox-a ne znači da je vaš telefon zaražen virusom niti da je neko zloupotrebio vaš broj. U pitanju je zvanična funkcija Vibera koja služi za komunikaciju kompanija sa korisnicima, ali istovremeno predstavlja i jedan od načina na koji aplikacija ostvaruje prihod.

U praksi, Business Inbox možete posmatrati kao poseban sandučić za poslovne poruke koji ne utiče na vaše privatne razgovore. Ako vam reklame smetaju, uz nekoliko izmena u podešavanjima možete ih svesti na minimum i vratiti kontrolu nad obaveštenjima koja dobijate.

