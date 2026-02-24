Kako prepoznati da li vas je neko blokirao: Ovo je najsigurniji znak!
Blokiranje telefonskih brojeva danas je gotovo neophodno jer su spam i prevarantski pozivi sve češći. Na većini Android telefona opcija je jednostavna, a evo kako funkcioniše na Google Pixel i Samsung Galaxy uređajima, kao i kako da prepoznate da li vas je neko blokirao.
Kako blokirati broj na Google Pixel telefonu
Na Pixel uređajima blokiranje je integrisano u aplikaciju Phone by Google.
Otvorite aplikaciju Phone.
Idite na karticu Recents i pronađite broj koji želite da blokirate.
Dodirnite broj da otvorite opcije.
Kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu i izaberite Block, zatim potvrdite izbor.
Možete istovremeno prijaviti broj kao spam, čime pomažete sistemu da bolje filtrira neželjene pozive.
Kako blokirati broj na Samsung Galaxy telefonu
Samsung nudi slične opcije kroz osnovnu Phone aplikaciju.
Otvorite Phone aplikaciju.
Dodirnite tri tačke u gornjem desnom uglu i uđite u Settings.
Izaberite Caller ID and Spam Protection.
Aktivirajte blokiranje i odaberite da li želite da blokirate sve spam i prevarantske pozive ili samo visokorizične.
Kako prepoznati da li vas je neko blokirao
Android ne šalje direktno obaveštenje, ali postoje znakovi koji mogu ukazivati na blokadu.
Pozivi odmah idu na govornu poštu
Ako poziv stalno završava na govornoj pošti ili se prekine posle jednog zvona, moguće je da ste blokirani, ali to se dešava i kada je telefon ugašen ili van mreže.
Poruke se ne isporučuju
Ako poruke dugo nemaju oznaku isporuke, postoji šansa da ste blokirani.
Nema aktivnosti na aplikacijama za dopisivanje
Ako ne vidite poslednju aktivnost, status ili promene profilne slike na WhatsApp-u, Viberu ili Messengeru, moguće je da ste blokirani.
Ne možete da dodate osobu u grupu
Na nekim aplikacijama, poput WhatsApp-a, neuspeh pri dodavanju u grupu može biti jasan znak blokade.
Provera preko drugog broja
Najsigurniji način je da pokušate kontakt sa drugog broja. Ako tada komunikacija funkcioniše normalno, velika je verovatnoća da ste blokirani.
