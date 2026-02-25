Slušaj vest

Na prvi pogled, skoro 200 grama zlata zvuči kao ozbiljna zarada. Ipak, važno je razumeti kako se do te brojke dolazi i šta se zapravo nalazi u jednoj jedinoj SIM kartici.

Mikroskopske količine

Zlato se u elektronici koristi zbog odlične provodljivosti i otpornosti na oksidaciju. U SIM karticama ga ima u tankim slojevima na kontaktima i unutar čipa, ali u zaista zanemarljivim količinama. Govorimo o tragovima koji su toliko mali da pojedinačna kartica nema praktičnu vrednost kada je reč o preprodaji ili topljenju.

Drugim rečima, nekoliko desetina ili čak stotina komada iz lične kolekcije neće doneti nikakvu ozbiljnu dobit. Tek kada se obradi ogromna količina elektronskog otpada – hiljade i hiljade kartica i drugih komponenti – te sićušne količine počinju da se sabiraju u nešto opipljivo. Upravo na tom principu funkcioniše industrijska reciklaža.

Gde je realna zarada i koliki su rizici

Do 191 gram zlata nije se došlo iz nekoliko SIM kartica, već iz masovne prerade raznog elektronskog otpada, uključujući mikročipove i konektore koji takođe sadrže plemenite metale. Proces izdvajanja zahteva hemijsku obradu i rafinisanje, što podrazumeva ozbiljnu opremu, znanje i kontrolisane uslove rada.

Foto: Shutterstock

Zbog upotrebe jakih hemikalija i potencijalno toksičnih isparenja, stručnjaci upozoravaju da kućni eksperimenti mogu biti opasni. Profit je moguć, ali uglavnom u okviru profesionalnih reciklažnih pogona koji rade sa velikim količinama materijala.

Zaključak je jednostavan: zlato u SIM karticama zaista postoji, ali pojedinačni komadi nemaju gotovo nikakvu vrednost. Prava zarada leži u obimu i industrijskom pristupu, dok je ideja o brzom bogaćenju iz stare fioke sa karticama više mit nego realna poslovna prilika.

Zlato se krije u gotovo svoj staroj elektronici

Važno je znati da SIM kartice nisu jedini izvor. Zlato se nalazi u mnogim elektronskim uređajima – od računara i laptopova do matičnih ploča, procesora, RAM modula i konektora. U tim komponentama zlato se koristi za oblaganje kontakata i čipova, pa veće količine stare računarske opreme često imaju veću vrednost od samih SIM kartica.

