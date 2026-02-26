Kako vratiti obrisane poruke sa WhatsApp-a: Ovo su jedini sigurni načini
Donosimo kompletan vodič koji objašnjava kako da povratite obrisane WhatsApp poruke na Androidu i iPhone-u, sa bekapom i bez njega.
Najbrži način - vraćanje poruka iz WhatsApp bekapa
WhatsApp automatski čuva kopiju poruka na Google Drive (Android) ili iCloud (iPhone). Ako je bekap napravljen pre brisanja poruka, povratak traje svega nekoliko minuta.
Android - kako vratiti poruke sa Google Drive
Proces je jednostavan:
- Obrišite WhatsApp sa telefona
- Ponovo instalirajte aplikaciju
- Potvrdite broj telefona
- Kada se pojavi opcija Restore / Vrati, kliknite na nju
- Sačekajte da se chatovi vrate
Bekap proveravate ovde:
WhatsApp - Settings - Chats - Chat Backup
Ako je bekap noviji od trenutka kada su poruke obrisane, te poruke se ne mogu vratiti.
iPhone - vraćanje poruka sa iCloud-a
Korisnici iPhone-a imaju isti princip:
- Obrišite WhatsApp
- Ponovo instalirajte iz App Store
- Prijavite se istim brojem
- Izaberite Restore Chat History
- Sačekajte završetak
Provera bekapa:
WhatsApp - Settings - Chats - Chat Backup
Nemate bekap? Evo šta još može da pomogne
Kada nema bekapa, šanse su manje ali nisu nula. Postoji nekoliko trikova koji ponekad uspevaju.
Lokalni bekap na Androidu (do 7 dana unazad)
WhatsApp na Android telefonima čuva lokalne kopije poruka u memoriji uređaja.
Postupak:
- Otvorite File Manager - Internal Storage - WhatsApp - Databases
- Pronađite fajl tipa msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt
- Preimenujte ga u msgstore.db.crypt
- Deinstalirajte i ponovo instalirajte WhatsApp
- Izaberite Restore
- Ovo vraća poruke iz tog datuma.
Da li aplikacije za vraćanje poruka zaista rade
Na internetu postoje desetine aplikacija koje obećavaju povratak obrisanih WhatsApp poruka. U praksi: većina ne može vratiti poruke bez bekapa. Često traže pristup privatnim podacima, i mogu predstavljati bezbednosni rizik. Stručnjaci savetuju da se koristi samo zvanična WhatsApp metoda.
Kako da više nikad ne izgubite poruke
Ako želite sigurnost:
- Uključite automatski dnevni bekap
- Čuvajte bekap na Google Drive ili iCloud
- Proverite datum poslednjeg bekapa s vremena na vreme
- Ne brišite aplikaciju dok niste sigurni da postoji svež bekap
