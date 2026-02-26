Slušaj vest

Android već ima funkciju koja omogućava da uređaj ostane otključan u sigurnom okruženju, ali veliki broj korisnika nikada ne zalazi dovoljno duboko u podešavanja da bi je pronašao.

U pitanju je opcija koja može ubrzati svakodnevno korišćenje telefona i učiniti ga praktičnijim, a da pritom ne ugrozi bezbednost kada izađete napolje.

Šta je Smart Unlock i kako funkcioniše

Funkcija Smart Unlock, na novijim verzijama Androida poznata i kao Extend Unlock, omogućava telefonu da ostane otključan kada prepozna da se nalazite u pouzdanom okruženju.

To može biti vaš dom, automobil, pametni sat ili drugi uređaj sa kojim je telefon povezan putem Bluetooth veze. Kada sistem proceni da ste na sigurnoj lokaciji, uređaj neće tražiti PIN ili biometriju svaki put kada ga aktivirate.

Čim napustite to okruženje ili se prekine veza sa pouzdanim uređajem, telefon se automatski vraća na standardnu zaštitu.

Foto: Shutterstock

Gde se nalazi ova opcija

Na većini Android telefona funkciju možete pronaći ovde:

Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Smart Unlock ili Extend Unlock

Na Samsung uređajima putanja je obično:

Podešavanja > Zaključani ekran > Smart Lock

U okviru podešavanja moguće je odabrati:

pouzdanu lokaciju, na primer vašu kućnu adresu

pouzdane uređaje kao što su sat, automobil ili slušalice

opciju da telefon ostane otključan dok je kod vas Zašto je ova funkcija korisna

Za mnoge korisnike telefon je alat koji koriste desetine puta dnevno. Svako dodatno unošenje PIN koda oduzima vreme i prekida tok rada. Kada ste kod kuće, takva zaštita često nije neophodna u istoj meri kao napolju.

Smart Unlock omogućava brži pristup aplikacijama, porukama i internetu bez stalnog potvrđivanja identiteta. Telefon ostaje praktičan, ali i dalje zadržava bezbednosni mehanizam kada izađete iz sigurnog okruženja.

Na šta treba obratiti pažnju

Iako je funkcija praktična, preporučuje se da je koristite isključivo na lokacijama kojima u potpunosti verujete. Aktiviranje na javnim mestima ili u prostorima sa velikim brojem ljudi može povećati rizik od neovlašćenog pristupa uređaju.

Pametno podešavanje znači i pametno korišćenje.

Foto: Shutterstock

Opcija koju mnogi otkrivaju tek kasnije

Android je pun skrivenih podešavanja koja mogu promeniti način na koji koristite telefon. Smart Unlock je jedno od onih koje mnogi primete tek kada im neko ukaže na njega.

Ako vam je dosadilo stalno unošenje PIN koda kod kuće, ova mala promena u podešavanjima može učiniti svakodnevnu upotrebu telefona znatno jednostavnijom.

