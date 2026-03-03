Slušaj vest

Mnogi korisnici smatraju da gledanje filmova na tabletu ne može da se poredi sa velikim televizorom. Ipak, uz nekoliko besplatnih podešavanja, vaš iPad ili Android tablet može postati pravi mali bioskop.

Netflix zvanično ne podržava 4K rezoluciju na svim prenosnim uređajima, ali skrivena podešavanja mogu značajno poboljšati kvalitet slike i zvuka. Ovi jednostavni koraci omogućavaju da uživate u omiljenim serijama i filmovima na potpuno novom nivou.

Foto: Shutterstock

Otključajte najbolji kvalitet slike

Na iPad-u, isključite opcije Reduced Motion i Frame Limit u podešavanjima pristupačnosti, dok na Android tabletima proverite slične opcije za animacije i hardversko ubrzanje videa. Ove funkcije mogu ograničiti performanse videa radi uštede baterije.

U Netflix aplikaciji uključite HDR Playback ili sličnu funkciju na Android uređajima. Još jedan trik za stabilnu sliku jeste preuzimanje sadržaja za oflajn gledanje, što osigurava maksimalni bit-rejt i eliminiše baferovanje.

Foto: Shutterstock

Bioskopski zvuk

Ako koristite iPad Pro ili Android tablet sa podrškom za Dolby Atmos / Spatial Audio, obavezno aktivirajte ovu funkciju u kontrolnom centru. Ona stvara trodimenzionalni zvuk koji vas potpuno uvlači u radnju filma.

Takođe, uključite režim Do Not Disturb / Ne ometaj - kako bi vas poruke i obaveštenja tokom gledanja filma uopšte ne ometala. Ovo dodatno poboljšava audio i vizuelni doživljaj.

Foto: Shutterstock

Kontrola sa drugog uređaja

Za praktičnije gledanje, vaš iPhone ili Android telefon može poslužiti kao daljinski upravljač za tablet. Povežite se kroz opciju za kontrolu uređaja u blizini i možete pauzirati, premotavati ili regulisati reprodukciju sa druge strane sobe.

Ovaj trik je idealan za situacije kada obavljate više stvari istovremeno ili želite da ostanete udobno na mestu, bez prekidanja gledanja omiljenog filma ili serije.

Foto: Shutterstock

Maksimalno striming uživanje

Kombinovanjem ovih podešavanja, vaš tablet postaje mnogo više od običnog uređaja za striming. Poboljšana slika, glatkiji prikaz i trodimenzionalni zvuk približavaju iskustvo pravog bioskopa, čak i kod modela manjih ekrana.

Bilo da koristite iPad ili Android tablet, ovi jednostavni koraci pomažu da maksimalno iskoristite Netflix aplikaciju, bez dodatnih troškova i komplikacija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.