Sve više ljudi traži predah od ekrana prepunih notifikacija i beskonačnog skrolovanja. Minimalistički telefoni nude samo osnovne funkcije poput poziva, poruka, muzike i navigacije, ali sličan efekat možete postići i na svom Android telefonu.

Bez kupovine novog uređaja, možete stvoriti fokusiraniji način korišćenja tehnologije i smanjiti ometanja, dok glavni profil ostaje potpuno funkcionalan.

Foto: Shutterstock

Kreirajte odvojeni korisnički profil

Android već ima ugrađenu opciju više korisničkih profila (Multiple users). Na mnogim uređajima moguće je kreirati potpuno odvojen nalog sa sopstvenim aplikacijama, podešavanjima i početnim ekranom.

U praksi to znači da glavni profil ostaje isti, dok drugi, minimalistički profil sadrži samo najosnovnije alate: telefon, poruke, mape i muziku, bez društvenih mreža i igara.

Foto: Shutterstock

Jednostavno podešavanje

Podešavanje novog profila je brzo i jednostavno. Potrebno je ući u podešavanja telefona, pronaći opciju "System" ili "Accounts", zatim "Users" ili "Multipleusers" i dodati novog korisnika.

Novi profil se ponaša kao da je telefon tek prvi put uključen, pa instalirate samo aplikacije koje su vam zaista potrebne, bez nepotrebnog sadržaja.

Foto: Shutterstock

Prednost minimalističkog profila

Za razliku od opcija kao što su "Focus Mode", "AppLimits" ili "DoNotDisturb", koje se lako isključe, odvojeni korisnički profil stvara jaču psihološku barijeru.

Aplikacije koje odvlače pažnju jednostavno nisu prisutne, što pomaže da se fokus zadrži duže i da vreme pred ekranom bude kontrolisano.

Foto: Shutterstock

Dva uređaja u jednom

Jedan Android telefon može da funkcioniše kao dva uređaja: potpuno opremljen pametni telefon kada je potreban i svedeni, fokusirani “minimalni telefon” kada želite mir i manje vremena pred ekranom.

Ova jednostavna promena može značajno poboljšati produktivnost, smanjiti stres i učiniti korišćenje tehnologije svesnijim.

