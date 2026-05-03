Nismo mogli da ne primetimo da postoji jedan mali paradoks prisutan u većini domova širom Srbije. Na zidu često visi veliki, tanki, skupi Smart TV, uređaj koji je zapravo mali računar sa internetom, aplikacijama i procesorom jačim nego što su nekada imali prvi kućni kompjuteri.

Ipak, uprkos svemu tome, većina ljudi ga koristi gotovo isto kao televizore iz devedesetih, uključi ga, pronađe kanal ili aplikaciju za filmove i tu se priča završava. Sve one dodatne opcije koje proizvođači godinama ugrađuju u televizore često ostaju sakrivene negde duboko u meniju, kao mala tehnološka tajna koju mnogi nikada ne otkriju.

Skrivena funkcija kojoj se svi oduševljavaju

Upravo tu počinje zanimljiv deo priče. Savremeni Smart televizori imaju čitav niz funkcija za koje veliki broj korisnika ni ne zna da postoje, od mogućnosti da telefon u sekundi pretvorite u daljinski upravljač, preko opcije da televizor koristite kao ogromni ekran za fotografije i snimke sa mobilnog telefona, pa sve do toga da na njemu pokrenete igrice ili čak radite sa laptopa bez ikakvog kabla. Drugim rečima, televizor koji stoji u dnevnoj sobi često može mnogo više nego što mu dozvoljavamo.

Jedna od tih opcija posebno je zanimljiva jer može potpuno promeniti način na koji koristimo televizor. Radi se o funkciji koju većina ljudi ima u svom TV-u, ali je retko koristi ili nikada nije ni probala, a kada je prvi put uključe, reakcija je gotovo uvek ista: iznenađenje, pa onda ono čuveno pitanje koje se čuje u svakoj dnevnoj sobi – „čekaj, kako ja ovo ranije nisam znao?“

Šta radi screen mirroring?

Radi se o funkciji bežičnog preslikavanja ekrana telefona na televizor, odnosno screen mirroring koja postoji na gotovo svim modernim televizorima, ali mnogi je nikada ne uključe, iako zapravo može potpuno da promeni način rada.

Naime, vrlo često se dešava ista scena u mnogim domovima kada neko recimo želi da pokaže fotografije sa putovanja ili snimke sa proslave, pa se svi okupe oko malog ekrana telefona pokušavajući da vide šta se zapravo dešava na slici. U tom trenutku mnogi zaboravljaju da u dnevnoj sobi već imaju ekran koji je deset puta veći tj. pametni televizor. Zahvaljujući funkcijama kao što su Google Cast, AirPlay ili Miracast, telefon ili laptop mogu da se povežu sa televizorom za nekoliko sekundi, bez kablova i komplikovanih podešavanja. Sve što se nalazi na telefonu - fotografije, video snimci, aplikacije ili čak društvene mreže, može trenutno da se pojavi na velikom ekranu.

Samo par klikova i posao rešen

Ova opcija je postala jedna od najkorisnijih, ali i najzabavnijih funkcija modernih televizora jer je dovoljno svega nekoliko dodira na telefonu i sadržaj koji je do malopre bio skriven na malom ekranu pretvara se u pravu kućnu projekciju.

Ono što ovu opciju čini posebno zanimljivom jeste koliko brzo pretvara televizor u nešto sasvim drugo. Jednog trenutka gledate seriju, a sledećeg TV postaje improvizovani bioskop za snimke sa svadbe, ekran za video sa koncerta ili čak ogromni monitor za igrice koje pokrećete sa telefona.

Važno samo da su oba uređaja povezana na istu Wi-Fi mrežu

Screen mirroring se obično aktivira vrlo jednostavno i ne zahteva nikakve kablove. Na pametnom televizoru prvo treba otvoriti podešavanja ili meni sa izvorima signala i pronaći opciju koja se najčešće zove Screen Mirroring, Screen Share, Cast ili Miracast. Kada se ta opcija uključi, televizor postaje spreman da primi signal sa telefona ili laptopa. Važno je samo da su oba uređaja povezana na istu Wi-Fi mrežu, jer se preko nje uspostavlja veza između uređaja.

Na telefonu se zatim u brzom meniju (onaj koji se otvara prevlačenjem prsta od vrha ekrana) pronađe opcija Cast, Smart View, Screen Cast ili Screen Mirroring i izabere se naziv televizora sa liste uređaja. Kod iPhone telefona postupak je sličan, tačnije u Control Centeru se dodirne Screen Mirroring i izabere televizor, nakon čega se ceo sadržaj telefona automatski pojavljuje na velikom ekranu. Tako fotografije, snimci, aplikacije ili društvene mreže sa malog ekrana telefona u sekundi završavaju na televizoru u dnevnoj sobi.

