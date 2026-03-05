Kako da se zaštitite?

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorava građane na novi talas prevara putem SMS poruka koje stižu u ime te institucije. Poruke tvrde da je potrebno hitno platiti kaznu za prekoračenje brzine, neplaćenu putarinu ili neki drugi saobraćajni prekršaj.

U tim porukama se često nalazi link koji vodi na lažne stranice gde se traži unos podataka sa platne kartice, što može dovesti do finansijske štete i krađe ličnih podataka.

Foto: Printskrin

Kako prepoznati lažne poruke

Iz „Puteva Srbije“ naglašavaju da su sve takve poruke pokušaj prevare i pozivaju građane da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke. Svaka zvanična opomena ili račun od JP „Putevi Srbije“ dolazi na proverljiv način, a ne putem neproverenih SMS poruka.

Ovakvi napadi spadaju u tzv. smishing, oblik phishing prevare koji se širi SMS porukama, a cilj mu je krađa finansijskih i ličnih podataka korisnika.

SMS Prevara Foto: Shutterstock

Novi talas prevara u Srbiji

Prevaranti u ovom talasu koriste emotivne i hitne poruke kako bi naterali građane da kliknu na link. Osim SMS-a, ovakve prevare često stižu i preko društvenih mreža, uključujući WhatsApp, sa porukama koje liče na lične ili hitne zahteve.

Klikom na link, korisnik ne pomaže nikome, već otvara svoj uređaj i nalog prevarantima. U mnogim slučajevima, prevaranti koriste kompromitovane naloge da šalju nove poruke kontaktima, tražeći novac ili dodatne podatke.

Foto: Shutterstock

Saveti za zaštitu od prevara

Građanima se savetuje da ovakve poruke ignorišu i obrišu, nikada ne unose podatke sa platnih kartica na linkove iz poruka i provere svaki zahtev direktno kod zvaničnih institucija.

Bilo koja poruka koja traži hitno plaćanje ili nudi nagradu ili takmičenje treba se tretirati sa oprezom. Čak i poznati kontakti mogu biti kompromitovani i slati prevarantske poruke.

Foto: Shutterstock

Zvanične institucije takođe upozoravaju

Banke, pošta i druge državne ili finansijske institucije svakodnevno šalju savete o bezbednom korišćenju SMS i online servisa. Građani treba da budu pažljivi i proveravaju svaki link, posebno one koji traže novac ili lične podatke.

Ključ je ne paničiti, ne žuriti i uvek potvrditi informacije kroz zvanične kanale. Ovakav oprez može sprečiti da postanete žrtva prevare i zaštititi vaše podatke i finansije.

