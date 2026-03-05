Putevi Srbije upozoravaju na SMS prevaru: Građani da ne otvaraju ove poruke
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorava građane na novi talas prevara putem SMS poruka koje stižu u ime te institucije. Poruke tvrde da je potrebno hitno platiti kaznu za prekoračenje brzine, neplaćenu putarinu ili neki drugi saobraćajni prekršaj.
U tim porukama se često nalazi link koji vodi na lažne stranice gde se traži unos podataka sa platne kartice, što može dovesti do finansijske štete i krađe ličnih podataka.
Kako prepoznati lažne poruke
Iz „Puteva Srbije“ naglašavaju da su sve takve poruke pokušaj prevare i pozivaju građane da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke. Svaka zvanična opomena ili račun od JP „Putevi Srbije“ dolazi na proverljiv način, a ne putem neproverenih SMS poruka.
Ovakvi napadi spadaju u tzv. smishing, oblik phishing prevare koji se širi SMS porukama, a cilj mu je krađa finansijskih i ličnih podataka korisnika.
Novi talas prevara u Srbiji
Prevaranti u ovom talasu koriste emotivne i hitne poruke kako bi naterali građane da kliknu na link. Osim SMS-a, ovakve prevare često stižu i preko društvenih mreža, uključujući WhatsApp, sa porukama koje liče na lične ili hitne zahteve.
Klikom na link, korisnik ne pomaže nikome, već otvara svoj uređaj i nalog prevarantima. U mnogim slučajevima, prevaranti koriste kompromitovane naloge da šalju nove poruke kontaktima, tražeći novac ili dodatne podatke.
Saveti za zaštitu od prevara
Građanima se savetuje da ovakve poruke ignorišu i obrišu, nikada ne unose podatke sa platnih kartica na linkove iz poruka i provere svaki zahtev direktno kod zvaničnih institucija.
Bilo koja poruka koja traži hitno plaćanje ili nudi nagradu ili takmičenje treba se tretirati sa oprezom. Čak i poznati kontakti mogu biti kompromitovani i slati prevarantske poruke.
Zvanične institucije takođe upozoravaju
Banke, pošta i druge državne ili finansijske institucije svakodnevno šalju savete o bezbednom korišćenju SMS i online servisa. Građani treba da budu pažljivi i proveravaju svaki link, posebno one koji traže novac ili lične podatke.
Ključ je ne paničiti, ne žuriti i uvek potvrditi informacije kroz zvanične kanale. Ovakav oprez može sprečiti da postanete žrtva prevare i zaštititi vaše podatke i finansije.
