U 2026. godini, privatnost na mreži se sve češće smatra luksuzom, a ne ljudskim pravom. Thomas Bunting, analitičar iz britanskog think-tanka Nesta, ističe da čak i naši pametni uređaji u kuhinji mogu deliti podatke o navikama sa osiguravajućim društvima.

Iako ova budućnost nije neizbežna, mnogi smatraju ideju zastrašujućom. Bunting tvrdi da prava online privatnost možda nikada nije ni postojala - umesto toga, ljudi su naučeni da koriste dostupne kontrole i prihvataju razmenu svojih podataka za digitalne usluge poput društvenih mreža.

Šta znači biti „privacy active“?

Većina korisnika ima pristup brojnim alatima za zaštitu privatnosti, od enkriptovanih aplikacija i VPN-ova do blokatora praćenja. Ipak, Statista je 2024. godine zabeležila da je više od 1,35 milijardi ljudi bilo pogođeno kompromitovanjem podataka - što je otprilike jedan od osam stanovnika planete.

Ovo potvrđuje paradoks: iako 89% ljudi tvrdi da im je stalo do privatnosti, samo 38% aktivno koristi alate za njenu zaštitu. Mnogi ljudi kliknu „prihvatam“ na kolačiće bez čitanja sitnog štampa, dok kompanije imaju stotine partnera koji prate korisničke aktivnosti.

Ekonomija i tehnologija privatnosti

Moderne kompanije nude opcije za privatnost, ali one često dolaze uz cenu. Meta, vlasnik Instagram-a i WhatsApp-a, nudi „privacy check up“, ali za izbegavanje ciljanog oglašavanja često je potrebna pretplata. Apple, iako se reklamira kao zaštitnik privatnosti, naplaćuje proizvode s premium cenom.

TikTok je nedavno u SAD-u promenio uslove korišćenja, povećavajući količinu prikupljenih podataka, dok korisnici mogu da isključe određene opcije, poput precizne lokacije. Dr Carissa Veliz, autorka knjige Privacy is Power, ističe da ljudi ne odustaju od privatnosti, ali često osećaju da nemaju kontrolu nad sopstvenim podacima.

Efekti nadzora na ponašanje

Profesor Alan Woodward sa Univerziteta Surrey upozorava da konstantno praćenje utiče na slobodu mišljenja i lični razvoj. Ljudi se samocenzurišu - čak i u zabavi, poput plesa u klubovima - jer strahuju od snimaka koji bi mogli biti zloupotrebljeni.

Ova promena ponašanja nije samo društvena, već i politička: kada građani osećaju stalni nadzor, slabija je i demokratija. Privatnost, kako naglašava Woodward, nije samo o „nečemu da se sakrije“, već o slobodi izražavanja i eksperimentisanju bez stalnog nadzora.

Kako vratiti kontrolu

Veliz preporučuje „višeprongirani pristup“ privatnosti: kombinaciju regulatornih mera, odgovornosti kompanija i svesti korisnika. Kultura korišćenja tehnologija koje manje prate korisnike, poput Signal-a, može značajno doprineti.

Signal mesečno koristi oko 70 miliona ljudi, dok WhatsApp ima tri milijarde korisnika. Ključ je ne samo u dostupnosti sigurnih alata, već i u odluci ljudi da ih koriste - što podstiče promenu digitalne kulture i povratak kontrole nad sopstvenim podacima.

