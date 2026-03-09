Slušaj vest

Većina korisnika aktivira avionski režim samo pred poletanje, ne razmišljajući o njegovim svakodnevnim prednostima. Iako je originalno osmišljen za bezbednost tokom leta, ova funkcija može značajno olakšati korišćenje mobilnog telefona u različitim situacijama.

Isključivanjem svih bežičnih veza - mobilne mreže, interneta i Bluetooth-a - smanjuje se potrošnja energije, čime baterija traje duže. Ovo je posebno korisno kada ste van kuće ili nemate pristup punjaču, jer telefon ne troši energiju „tražeći signal“.

Foto: Shutterstock

Brže punjenje i očuvanje baterije

Uključivanjem avionskog režima, telefon se puni efikasnije, jer energija ne odlazi na pozadinske procese i automatske sinhronizacije. Na ovaj način možete značajno skratiti vreme punjenja, što je praktično u hitnim situacijama.

Ova funkcija takođe pomaže kada je signal slab ili nestabilan. Kratko aktiviranje i isključivanje režima često omogućava telefonu da se ponovo poveže na najbližu baznu stanicu, poboljšavajući prijem mreže.

Foto: Shutterstock

Fokus i digitalni mir

Avionski režim privremeno zaustavlja dolazne pozive, poruke i notifikacije, što korisnicima omogućava da se fokusiraju ili odmore bez prekida. Ovo može biti korisno tokom sastanaka, učenja ili jednostavno za odmor od digitalne buke.

Pored toga, funkcija sprečava automatsko povezivanje na javne Wi-Fi mreže, što smanjuje rizik od neovlašćenog pristupa i dodatno štiti privatnost korisnika.

Foto: Shutterstock

Zaštita podataka i sigurnost

Isključivanje bežičnih veza ujedno znači i smanjenje mogućnosti praćenja ili nepoželjnih pristupa uređaju. Avionski režim tako postaje jednostavan alat za povećanje digitalne sigurnosti bez dodatnih aplikacija ili podešavanja.

Ovo je posebno značajno kada ste u javnom prostoru ili koristite nepoznate mreže, jer funkcija automatski blokira potencijalno nesigurne konekcije.

Foto: Shutterstock

Praktičan saveznik svakog dana

Iako deluje kao mala i često zanemarena opcija, avionski režim može biti pravi saveznik u svakodnevnom životu. Produžava trajanje baterije, ubrzava punjenje, poboljšava signal i omogućava mir od stalnih digitalnih ometanja.

Korišćenje ove funkcije, makar na kratko, može unaprediti iskustvo korišćenja telefona i omogućiti korisnicima da kontrolu nad uređajem stave u svoje ruke, umesto da zavise od stalnog protoka notifikacija i poruka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.