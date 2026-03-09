Slušaj vest

Mnogi korisnici nisu svjesni da aplikacija Google Maps može značajno uticati na trajanje baterije tokom dana. Razlog je to što aplikacija u pozadini može nastaviti da prati lokaciju korisnika čak i kada navigacija nije aktivna. Ovaj proces može smanjiti trajanje baterije i do 30 procenata.

Glavni uzrok takve potrošnje energije je funkcija poznata kao Istorija lokacija. Kada je uključena, ona kontinuirano šalje podatke o kretanju na servere, čak i u trenucima kada aplikaciju ne koristite aktivno. To znači da telefon troši energiju i resurse bez očiglednog razloga za prosječnog korisnika.

Zašto praćenje troši toliko energije

Funkcija Istorija lokacija osmišljena je da vodi digitalni dnevnik vašeg kretanja. Na osnovu tih informacija Google kasnije može da ponudi personalizovane preporuke, poput prijedloga za restorane, prodavnice ili zanimljiva mjesta u blizini.

Međutim, takav sistem zahtijeva stalnu aktivaciju GPS senzora i povremeno korišćenje mobilnog interneta. Ova kombinacija kontinuirano troši energiju, jer telefon mora često da aktivira svoje senzore i provjerava lokaciju, čak i kada je ekran ugašen.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja

Telefon koji se stalno “budi”

Kada je ova opcija aktivna, operativni sistem telefona mora redovno da se pokreće u pozadini kako bi zabilježio novu lokaciju. Taj proces znači da uređaj stalno radi male zadatke koji korisniku nisu vidljivi, ali troše energiju i opterećuju procesor.

Stručnjaci za mobilnu tehnologiju navode da je upravo ovo jedan od najčešćih razloga zašto se moderni pametni telefoni isprazne prije kraja dana. Iako se čini bezazlenom, funkcija može imati veliki uticaj na ukupne performanse uređaja.

Podešavanje koje produžava trajanje baterije

Isključivanje Istorije lokacija može odmah smanjiti nepotrebno opterećenje telefona. Kada se ova funkcija deaktivira, uređaj više ne mora stalno da provjerava i snima tačnu poziciju korisnika.

Rezultat je duže trajanje baterije i manji rad procesora tokom dana. Telefon se manje zagrijava, a sistem ima više resursa za druge aplikacije koje zaista koristite.

Kako da isključite Istoriju lokacija u Google Maps

Da biste zaustavili pozadinsko praćenje, otvorite aplikaciju Google Maps i dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem desnom uglu ekrana. Zatim izaberite opciju Vaši podaci u Google Maps i skrolujte do sekcije koja se odnosi na Istoriju lokacija.

U tom meniju možete jednim klikom pauzirati snimanje vašeg kretanja. Ova promjena ne samo da može pomoći u očuvanju baterije, već i smanjuje količinu podataka koje sistem bilježi o vašem svakodnevnom kretanju, što pozitivno utiče i na digitalnu privatnost korisnika.

