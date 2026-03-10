Slušaj vest

Sve više kompanija i onlajn servisera prodaje lične podatke poput imena, adrese i broja telefona. Ti podaci često završe kod telemarketera, bivših partnera ili čak krađe identiteta, ugrožavajući vašu privatnost i bezbednost.

Međutim, postoji besplatan alat koji omogućava da vaši podaci budu teže dostupni - Google servis Results About You. Iako mnogi korisnici nisu svesni njegove funkcionalnosti, ovaj alat može značajno smanjiti izloženost ličnih informacija.

Kako funkcioniše Results About You

Google konstantno pretražuje internet i indeksira informacije, uključujući one prikupljene od brokera podataka. Servis Results About You omogućava korisnicima da jednostavnim klikom zatraže uklanjanje ličnih informacija iz rezultata pretrage, čime se značajno smanjuje vidljivost tih podataka.

Kada postavite alat, Google vas obaveštava e-poštom kada pronađe vaše ime, e-mail, broj telefona ili adresu, a korisnici u SAD mogu prijaviti i brojeve socijalnog osiguranja, pasoše ili vozačke dozvole.

Bezbednost i ograničenja alata

Važno je znati da alat ne briše podatke sa samih veb stranica, već uklanja samo linkove iz Google pretrage. Iako ne garantuje potpunu privatnost, stvara prvi sloj zaštite i otežava pristup vašim ličnim podacima potencijalnim napadačima.

Stručnjaci iz EFF-a ističu da, iako posvećeni ljudi i dalje mogu pronaći podatke, ovaj alat je najjednostavniji način da uklonite najlakše dostupne informacije koje mogu biti zloupotrebljene.

Kako koristiti alat

Da biste koristili Results About You, dovoljno je da posetite hub servisa i popunite formular. Takođe, možete ručno prijaviti neželjeni sadržaj sa Google pretrage koristeći opciju „remove result“ pored linka u rezultatima pretrage.

U nekim slučajevima Google uklanja i podatke o članovima porodice, ali sadržaji sa vladinih i medijskih sajtova ostaju neuklonjeni. Ako želite potpunu zaštitu, potrebno je kontaktirati podatkovne brokere direktno ili koristiti plaćene servise za uklanjanje informacija.

Popularnost i uticaj

Od lansiranja 2022. godine, više od 10 miliona ljudi je koristilo Results About You, što je značajan broj, ali i dalje samo mali deo od 1,8 milijardi Google naloga. Alat predstavlja jednostavno i besplatno rešenje za poboljšanje privatnosti i zaštitu ličnih podataka sa interneta.

Za one koji žele dodatnu zaštitu, postoje vodiči i resursi poput EFF-ovog priručnika za samoodbranu od nadzora, kao i državni alati poput kalifornijskog Delete Request and Opt-out Platform (DROP), koji omogućava brisanje podataka kod hiljada brokera istovremeno.

