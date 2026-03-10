Slušaj vest

Prelazak između različitih uloga u karijeri često liči na mrežu, a ne na klasičnu lestvicu. Profesionalci širom sveta prelaze između industrija i funkcija, od marketinga i prodaje do strateških i HR uloga, tražeći prilike da razviju veštine, šire uticaj i doprinesu jačanju motivacije i produktivnosti unutar svojih timova.

Iako takvi prelazi donose prilike za rast, odluke o sledećem koraku često izazivaju “analitičku paralizu”. Upravo tada AI alati mogu pružiti podršku u definisanju ciljeva i pripremi za nove izazove.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Prepoznavanje karijernih obrazaca

Alat NotebookLM omogućava kreiranje digitalnog dnevnika sa podacima o prethodnim iskustvima, postignućima i profesionalnim veštinama. Na osnovu unetih informacija, alat prepoznaje obrasce u karijeri i ističe ključne veštine potrebne za napredovanje.

Ova analiza pomaže korisnicima da identifikuju svoje profesionalne interese i snage, donoseći jasnu strukturu u planiranju narednih karijernih poteza.

Foto: Shutterstock

Mapiranje veština i profesionalnog identiteta

Career Dreamer je alat koji pomaže u mapiranju prenosivih veština i redefinisanju profesionalnog identiteta.

Kroz kreiranje rezimea i identity statement-a, korisnici mogu prepoznati veštine koje su ranije zanemarivali i izgraditi kohezivniji profesionalni brend, što otvara širi pogled na potencijalne karijerne pravce i nove prilike.

Foto: Shutterstock

Evaluacija i priprema za intervjue

Gemini se koristi za uređivanje rezimea i propratnih pisama, kao i za evaluaciju različitih uloga u odnosu na snage, ciljeve i dugoročne karijerne planove.

Alat omogućava simulaciju intervjua, vežbanje odgovora i dobijanje povratne informacije u realnom vremenu, pomažući profesionalcima da se osećaju spremno i samouvereno kada se suoče sa stvarnim razgovorima za posao.

Foto: Google

AI kao partner u karijeri

AI alati ne zamenjuju ljudsku mudrost, već služe kao dodatni partneri u profesionalnom razvoju. Veštačka inteligencija može pomoći u analizi veština, identifikaciji karijernih obrazaca i pripremi za intervjue.

Uz podršku mentora, menadžera i kolega, korišćenje AI alata omogućava brže prepoznavanje karijernih obrazaca, planiranje sledećih koraka i pripremu za intervjue, čineći proces donošenja odluka efikasnijim i sigurnijim.

