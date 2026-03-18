Slušaj vest

Naši pametni telefoni su pravi mini-računari koje nosimo u džepu - koriste se za sve, od navigacije i naručivanja hrane do snimanja dragocenih fotografija i igranja zahtevnih igara. Ipak, sve to funkcioniše samo ako baterija traje dovoljno dugo, a neke aplikacije brzo iscrpljuju energiju, ostavljajući nas na kraju dana u potrazi za punjačem.

Nova studija kompanije OurPCB otkriva koje popularne aplikacije najviše opterećuju bateriju - toliko da čak mogu da skrate njen vek trajanja ako se koriste stalno i sa svim dozvolama uključenim.

Foto: Shutterstock

Fitbit i Instagram vode u potrošnji

Na vrhu liste aplikacija koje najbrže prazne bateriju našle su se Fitbit i Instagram, podjednako “žedne” energije, i to čak i kada se aktivno ne koriste. Prema istraživanju, obe aplikacije mogu da potroše i do 85% kapaciteta baterije.

Fitbit zahteva od korisnika da odobri više dozvola kako bi uređaj za praćenje aktivnosti mogao da komunicira sa telefonom, uključujući lokaciju i Wi-Fi vezu. Instagram, s druge strane, traži pristup većini funkcija telefona kako bi korisnik mogao da objavljuje fotografije, koristi kameru i označava lokaciju.

Foto: Shutterstock

Društvene mreže i aplikacije za komunikaciju

Među ostalim najvećim “žderavcima” baterije našle su se aplikacije Tasker, LinkedIn, WhatsApp i Facebook. Sedam od 20 najzahtevnijih aplikacija su popularne društvene mreže: Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X (ranije Twitter), Telegram i Facebook Messenger.

Ove aplikacije, iako korisne i široko korišćene, zahtevaju konstantan rad u pozadini i pristup različitim funkcijama telefona, što dodatno iscrpljuje bateriju i otežava njeno trajanje tokom dana.

Foto: Shutterstock

Aplikacije za upoznavanje

I aplikacije za upoznavanje poput Tinder, Hinge i Grindr našle su se među 20 najzahtevnijih. One mogu da potroše više od 70% kapaciteta baterije, posebno kada aktivno koriste lokaciju, kamere i notifikacije.

Za korisnike koji žele da produže trajanje baterije, preporuka je da pregledaju dozvole aplikacija i ograniče pristup funkcijama koje nisu neophodne za svakodnevno korišćenje.

Foto: Shutterstock

Kako sačuvati bateriju telefona

Najvažnije je pratiti koje aplikacije rade u pozadini i koliko energije troše. Onemogućavanje nepotrebnih dozvola i optimizacija podešavanja telefona mogu značajno produžiti trajanje baterije.

Korisnici takođe mogu koristiti ugrađene opcije za uštedu baterije ili instalirati aplikacije koje prate potrošnju energije i upozoravaju na “žderače” u realnom vremenu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.