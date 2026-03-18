WiFi ruteri često rade sa fabričkim podešavanjima koja nisu optimizovana za bezbednost i performanse. Iako deluju kao nevidljiv deo doma, upravo oni određuju koliko će vaša mreža biti brza i sigurna.

Stručnjaci iz Apple naglašavaju da korisnici retko ulaze u podešavanja rutera, što može dovesti do slabijih performansi i većeg rizika od neovlašćenog pristupa. Male izmene mogu napraviti veliku razliku.

Sigurnosni protokol pravi ključnu razliku

Jedna od najvažnijih stavki je izbor sigurnosnog protokola, koji štiti podatke između uređaja i rutera. Apple preporučuje korišćenje modernijeg WPA3 standarda, koji nudi jaču zaštitu i teže se probija.

Za starije uređaje moguće je koristiti kombinaciju novijih i starijih standarda kako bi svi mogli da se povežu. Istovremeno, zastareli protokoli poput WEP ili starijih varijanti WPA treba izbegavati jer predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik.

Jedno ime mreže za bolju stabilnost

Korisnici često dele WiFi mrežu na više imena za različite frekvencije, ali Apple savetuje suprotan pristup. Jedinstveno ime omogućava uređajima da se automatski prebacuju na najbržu i najstabilniju vezu.

Ovakav pristup pojednostavljuje korišćenje i smanjuje probleme sa povezivanjem. Takođe se preporučuje da ime mreže bude jedinstveno, kako ne bi dolazilo do zabune sa susednim mrežama.

Skrivena mreža nije bezbednija opcija

Mnogi veruju da skrivanje WiFi mreže povećava bezbednost, ali Apple upozorava da je to zabluda. Takve mreže se i dalje mogu otkriti posebnim alatima, a uređaji moraju stalno da traže signal, što dodatno troši bateriju.

Umesto skrivanja mreže, mnogo je efikasnije koristiti jaku lozinku i savremen sigurnosni protokol. Na taj način mreža ostaje zaštićena bez nepotrebnih komplikacija.

Automatska ažuriranja i pravilna podešavanja

Ruteri, kao i drugi uređaji, dobijaju ažuriranja koja popravljaju bezbednosne propuste i poboljšavaju performanse. Apple savetuje da se uključe automatska ažuriranja kako bi mreža uvek bila zaštićena.

Takođe je važno pravilno podesiti širinu kanala, jer ona utiče na brzinu i stabilnost veze. U urbanim sredinama manja širina može smanjiti smetnje, dok novije frekvencije nude više prostora za brži prenos podataka.

