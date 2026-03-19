Slušaj vest

U trenutku kada daljinski upravljač za vaš TV prestane da reaguje, mnogi instinktivno posegnu za brzim rešenjem – laganim udarcem po kućištu. Iako deluje kao trik bez osnova, ova navika ima uporište u fizici i hemiji koja stoji iza rada baterija i kontakata u samom daljinskom upravljaču.

Umesto da odmah posegnete za novim baterijama, taj kratak potez često zaista može vratiti TV daljinski u funkciju, makar privremeno. Ipak, reč je o kratkotrajnom efektu, a razlozi zašto to funkcioniše su složeniji nego što se na prvi pogled čini.

Foto: Shutterstock

Oksidacija: nevidljivi neprijatelj baterija

Jedan od glavnih uzroka problema sa daljinskim upravljačima jeste oksidacija na kontaktima baterije. Reč je o naslagama koje se pojavljuju nakon dužeg stajanja baterija u uređaju, najčešće u obliku beličastog ili zelenkastog sloja.

Ovaj sloj značajno otežava protok električne energije, jer deluje kao izolator. Kada udarite daljinski, vibracije mogu privremeno pomeriti kontakte i omogućiti bolji spoj između baterije i terminala, čime se protok struje nakratko obnavlja.

Foto: Profimedia

Zašto udarac ponekad „reši“ problem

Iako ne uklanja oksidaciju, udarac može pomoći da se baterije bolje „nameste“ unutar ležišta. Na taj način dolazi do ponovnog uspostavljanja kontakta koji je bio oslabljen zbog naslaga ili sitnih pomeranja.

Ovo objašnjava zašto daljinski može ponovo da proradi odmah nakon udarca, ali i zašto taj efekat obično ne traje dugo. Problem zapravo nije nestao - samo je privremeno zaobiđen.

Foto: Profimedia

Jednostavnije i pouzdanije rešenje

Postoji efikasniji način da se isti efekat postigne bez udaranja. Vađenje baterija i njihovo ponovno vraćanje često daje isti rezultat, ali na kontrolisaniji način.

Ovaj postupak omogućava pravilno pozicioniranje baterija i bolji kontakt sa terminalima. U mnogim slučajevima, to je dovoljno da daljinski ponovo funkcioniše bez potrebe za novim baterijama.

Foto: Yevhen Roshchyn / Alamy / Profimedia

Kako sprečiti kvarove u budućnosti

Ako daljinski ne koristite često, preporučuje se da baterije izvadite dok nije u upotrebi. Na taj način smanjujete šanse za stvaranje oksidacije i produžavate vek trajanja uređaja.

Takođe, povremena provera baterija i čišćenje kontakata može napraviti veliku razliku. Blago četkanje i čišćenje alkoholom uklanjaju naslage i osiguravaju stabilan rad, bez potrebe za „hitnim“ udarcima koji samo kratkoročno pomažu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.