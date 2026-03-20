Pametni telefoni, koliko god bili otporni, nisu nesalomivi. Jedan pad ili kontakt sa tečnostima, ekstremnim temperaturama ili čak unutrašnji kvarovi mogu ih učiniti neupotrebljivim, često baš u trenutku kada nadogradnja novim modelom nije opcija.

U takvim situacijama popravka u servisu deluje kao jedino rešenje, ali postoji ozbiljna briga - vi predajete svoj uređaj i sve lične podatke nepoznatoj osobi. Poruke, fotografije, bankovni podaci i adrese mogu biti ranjivi, ako ne preduzmete prave korake.

„Repair Mode“ za sigurnost podataka

Android uređaji od verzije 14 imaju posebnu funkciju - Repair Mode. Ovaj režim kreira privremeni, izolovani profil na telefonu koji omogućava serviserima da koriste uređaj bez pristupa vašim ličnim informacijama.

Samsung je verziju ovog sistema nazvao Maintenance Mode, ali princip je isti: telefon radi normalno za popravku, dok su vaši podaci zaključani i zaštićeni od znatiželjnih očiju.

Kako uključiti Repair ili Maintenance Mode

Na većini Android uređaja to možete uraditi tako što odete u: Podešavanja > Sistem > Repair Mode i izaberete „Enter Repair Mode“. Telefon će tražiti PIN ili lozinku da potvrdi vaš identitet.

Na Samsung uređajima idite na: Podešavanja > Baterija i briga o uređaju > Maintenance Mode. Ako je ekran oštećen, možete povezati eksterni monitor ili miš preko USB-C i pratiti iste korake, što čini proces praktičnim i sigurnim čak i kod polomljenih ekrana.

Kako izaći iz Repair Mode-a

Kada je telefon u Repair Mode, niko ne može da ga isključi bez vašeg PIN-a ili lozinke. Kada servis završi posao, povucite notifikacioni meni i izaberite „Exit“.

Ako opcija nije vidljiva, idite ponovo u Podešavanja > Sistem > Repair Mode (ili Maintenance Mode na Samsung uređajima). Nakon unošenja vaših bezbednosnih kredencijala, telefon će se restartovati i vratiti u normalan režim sa svim podacima dostupnim.

Zašto je ovo važno za bezbednost

Repair Mode je deo Google-ovih novih sigurnosnih funkcija u Androidu koje štite privatnost korisnika. Za vlasnike iPhone-a slična opcija postoji kroz aplikaciju Find My, ali princip je isti - nikada ne predajte telefon u servis bez uključene zaštite.

Ovo jednostavno podešavanje može sprečiti curenje ličnih podataka i osigurati da vaš uređaj bude siguran, čak i kada u ruke servisa predajete dragoceni uređaj.

