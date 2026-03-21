Svaki bežični miš emituje radio-zračenje kako bi komunicirao sa računarom, najčešće u opsegu od 2.4 GHz ili preko Bluetooth-a. To zračenje je nejonizujuće i minimalno, ali činjenica da je stalno prisutno u vazduhu, često na samo nekoliko centimetara od vaših ruku ili što je još gore, beba koja spava pored vas, može biti uznemirujuća kada se sagleda iz najcrnje perspektive.

Stručnjaci naglašavaju da je ovo nejonizujuće zračenje, što znači da nema dovoljno energije da ošteti DNK ili izazove rak. Ipak, može se posmatrati kao stalna, tanka pozadina elektromagnetnog zračenja u prostoru, koja je neprimetna, ali stalno prisutna. Kod ljudi koji su posebno osetljivi na elektromagnetne talase, ovo može izazvati blage simptome poput osećaja toplote u ruci ili laganog trnjenja, iako su takvi slučajevi izuzetno retki.

Talasi koji prolaze kroz sve

Elektromagnetni talasi koje miš emituje prolaze kroz ruke, stolove, odeću, pa čak i kroz zidove i druge predmete u neposrednoj blizini. Njihov intenzitet opada sa udaljenošću, ali ni najmanji delovi talasa ne nestaju potpuno. To znači da, dok koristite miš, mikro-talasi prolaze kroz sve što je u neposrednoj okolini – uključujući dete koje sedi u krilu ili spava pored stola. Za roditelje koji pokušavaju da minimizuju izloženost svojih beba elektromagnetnom zračenju, to je potencijalni izvor stresa, čak i kada je rizik minimalan sa naučne tačke gledišta.

Još jedan tehnički detalj koji se retko spominje je pulsiranje signala. Kod mnogih miševa, komunikacija se odvija u veoma kratkim intervalima, nekoliko stotina puta u sekundi, što znači da elektromagnetno polje stalno “treperi” u neposrednoj blizini korisnika. Ovo pulsiranje je toliko blago da ga odrasli praktično ne osećaju, ali predstavlja stalni ritam energije koji može izazvati psihološki efekat – osećaj stalne, nevidljive prisutnosti, posebno u kombinaciji sa drugim bežičnim uređajima u sobi.

Zračenje nije jedina mana

Osim zračenja, bežični miševi imaju i druge skrivene mane koje često prolaze ispod radara:

Baterije koje se prazne – svaki put kada zaboravite da napunite ili zamenite baterije, miš prestaje da radi u najgorem mogućem trenutku. Ništa ne kvari produktivnost kao trenutak kada se miš jednostavno ugasi dok radite. Kašnjenje signala (latencija) – dok je za prosečnog korisnika ovo gotovo neprimetno, gejmeri i profesionalni dizajneri brzo primećuju da bežični signal može imati blagi “lag”, što utiče na preciznost i brzinu. Mogućnost smetnji – Wi-Fi, Bluetooth slušalice, čak i mikrotalasna u blizini mogu izazvati prekide ili trzanje kursora. Ta nesigurnost u radu može biti izuzetno frustrirajuća. Kvar signala ili gubitak veze – dok miš sa kablom uvek radi, bežični može odjednom prestati da reaguje ako dođe do smetnji ili ako je dongle pomeren. Veća cena i dodatni uređaji – bežični miševi su skuplji od klasičnih, a često zahtevaju USB dongle koji može da se izgubi i time potpuno onemogući rad miša.

Mnogo se češće kvare

Na sve to, bežični miševi skloni su kvarovima mnogo češće nego modeli sa kblom jer svaki dodatni element koji omogućava bežičnu vezu, od Bluetooth čipa do USB dongla i interne elektronike, predstavlja potencijalnu tačku otkaza. Dok miš na kabl funkcioniše po jednostavnom principu “priključi i radi”, bežični uređaj zavisi od sinhronizacije više komponenti, i svaki problem u tom lancu može dovesti do trenutnog prekida rada. Baterije koje se prazne, dongl koji se izgubi ili pomeri, mikroprekidi u signalu, sve to rezultira uređajem koji često prestaje da reaguje kada je to najmanje očekivano.

Ovaj problem se dodatno pojačava vremenom s obzirom da je elektronika bežičnog miša složenija i osetljivija na fizičke udarce, padove ili vlagu nego kod kabliranog uređaja. Čak i kada miš deluje potpuno normalno, sitne interne greške mogu izazvati trzanje kursora, kašnjenje signala ili potpuno prestajanje funkcije miša.

