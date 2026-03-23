Istraživači iz kompanije Acronis upozoravaju na novu kampanju koja cilja prvenstveno mlađe gejmere. Kao mamac koriste se lažni alati za varanje u popularnim igrama poput Fortnite i Counter-Strike, preko kojih se širi unapređena verzija zlonamernog softvera Vidar 2.0.

Ova operacija je posebno opasna jer kombinuje psihološku manipulaciju sa tehnički naprednim metodama. Zloupotreba poverenja u poznate platforme i pažljivo osmišljene taktike prikrivanja omogućavaju napadačima da lakše prevare korisnike.

Kada platforme postanu problem

Napadači koriste servise kao što su GitHub i Reddit za distribuciju zlonamernih linkova. Ti linkovi često vode ka uverljivim stranicama koje izgledaju profesionalno, što dodatno smanjuje oprez kod korisnika.

Komunikacija se zatim nastavlja preko Discord, gde se žrtve usmeravaju ka preuzimanju navodnih alata za poboljšanje igre. Ovakav pristup daje napadačima više prilika da izgrade poverenje i navedu korisnike na pogrešan potez.

Pogrešan klik - Deaktiviranje antivirusa

Ključni korak u napadu dešava se kada lažni alati traže da se deaktivira antivirusni program. Pošto mnogi slični alati i inače pokušavaju da zaobiđu zaštitu igara, korisnici često ignorišu upozorenja i nastavljaju dalje.

Na taj način sami uklanjaju osnovni bezbednosni sloj. Posledica je potpuna kompromitacija sistema, pri čemu napadači dobijaju pristup računaru bez većih prepreka.

Mlađi korisnici kao glavna meta

Ova kampanja posebno pogađa mlađu populaciju, koja češće traži besplatne alternative i ređe prijavljuje incidente. Dodatni razlog je i to što su mnogi pokušavali da koriste varalice, pa izbegavaju da prijave problem.

Istraživači upozoravaju da je stvarni obim ove pretnje verovatno znatno veći nego što trenutni podaci pokazuju. Iako su identifikovane stotine zlonamernih stranica, procenjuje se da bi njihov broj mogao biti višestruko veći.

Napredni malver koji ostaje neprimećen

Vidar 2.0 koristi sofisticirane tehnike kako bi ostao skriven. Instalacija se odvija tiho putem PowerShell skripti, omogućava automatsko pokretanje pri prijavi i izbegava rad u virtuelnim okruženjima kako bi otežao analizu.

Komunikacija sa komandnim serverima dodatno je maskirana korišćenjem Telegram botova i Steam profila kao posrednika. Iako je Vidar prisutan još od 2018. godine, novi zamah dobija nakon gašenja konkurenata poput Lumma i Rhadamanthys, uz dodatna unapređenja koja mu omogućavaju brže i efikasnije delovanje.

