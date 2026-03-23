U svetu stalne povezanosti ideja da se mobilni telefon isključi deluje gotovo nezamislivo. Strahujete da biste mogli propustiti važan poziv, poruku ili obaveštenje sa društvenih mreža. Ipak, povremeno gašenje telefona pomaže u održavanju stabilnosti i sigurnosti uređaja, sprečavajući probleme kao što su curenje memorije i povećani rizik od napada.

Android uređaji rade 24/7, ali im je potrebna pauza poput „odmora“ za čišćenje starih podataka i resetovanje procesa. Jedno gašenje nedeljno može poboljšati performanse, osvežiti aplikacije i produžiti životni vek baterije.

Šta ako mi telefon radi bez prestanka?

Kada telefon „zaspi“, ekran se gasi, ali uređaj i dalje prima obaveštenja i ostaje aktivan u pozadini. Mnogi korisnici dnevno koriste ovu opciju, jer restart ili potpuno gašenje nisu odmah vidljive opcije.

Takav način rada može dovesti do tzv. „memory leak“-a - situacije kada aplikacije ne oslobađaju RAM nakon što završe svoj rad. To usporava telefon, opterećuje bateriju i smanjuje ukupne performanse uređaja.

Ovo je velika opasnost!

Hakeri često napadaju mobilne uređaje postepeno, koristeći jednostavne poruke ili pozive da probiju sistem i dođu do vrednih podataka. Redovno gašenje resetuje te pristupne tačke i prekida potencijalne napade.

Ako je telefon stalno uključen, napadači mogu pratiti „otvoreni put“ dok korisnik nije pažljiv, što povećava šanse za kompromitaciju sistema i krađu podataka.

Koliko puta gasiti telefon?

Nije potrebno isključivati telefon više puta dnevno - dovoljno je jedno potpuno gašenje nedeljno kako bi uređaj osvežio sistem. Ovaj ritual omogućava zatvaranje aplikacija, brisanje keš fajlova i resetovanje memorije.

Redovno gašenje smanjuje opterećenje baterije, poboljšava stabilnost sistema i pomaže da telefon radi efikasnije. Doslednost je važnija od učestalosti.

Povremeno isključivanje telefona štiti od problema sa performansama i smanjuje rizik od hakerskih napada. Proces resetovanja pomaže aplikacijama i sistemu da rade glatko i bez zastoja.

Ukratko, jedan restart nedeljno čini veliki pomak u očuvanju baterije, stabilnosti i sigurnosti podataka, a korisniku omogućava telefon koji pouzdano radi i duže traje.

Šta kažu proizvođači?

Stručnjaci iz kompanija poput Google-a i Apple-a već godinama naglašavaju da povremeni restart može rešiti niz problema koje korisnici često prijavljuju - od sporog otvaranja aplikacija do neočekivanih grešaka u sistemu. Slična praksa postoji i kod računara, gde se redovno gašenje koristi za osvežavanje memorije i resetovanje procesa. Mobilni telefoni su postali „mini računari“ koji rade bez prestanka, pa im je jednako potrebna pauza kako bi nastavili da funkcionišu optimalno.

