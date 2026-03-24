U svetu u kojem je gotovo svaki uređaj povezan na internet, bezbednost više nije opcija već potreba. Upravo zato je Federalni istražni biro nedavno upozorio na problem koji mnogi korisnici zanemaruju - potencijalnu opasnost unutar sopstvene WiFi mreže.

Na prvi pogled, kućni internet deluje sigurno i pod kontrolom. Ipak, stručnjaci ističu da se iza toga može kriti ozbiljna pretnja koja postaje sve učestalija i pogađa i pojedince i male biznise.

Kako funkcioniše krađa identiteta

Rezidencijalni proksi predstavlja tehniku kojom se služe sajber kriminalci kako bi prikrili svoje aktivnosti. Oni neovlašćeno pristupaju tuđim uređajima i koriste njihovu IP adresu kao paravan za nelegalne radnje.

U takvim situacijama, svi tragovi vode do vlasnika kompromitovanog uređaja. To znači da nevini korisnici mogu biti dovedeni u vezu sa aktivnostima koje nisu počinili, dok pravi počinioci ostaju sakriveni.

Naizgled bezazleni klikovi

Do kompromitacije najčešće dolazi kroz svakodnevne radnje - klik na sumnjiv link, preuzimanje aplikacije sa nepouzdanog izvora ili interakcija sa agresivnim reklamama. Takvi potezi mogu omogućiti neovlašćen pristup mreži.

Poseban rizik predstavljaju besplatni VPN alati bez jasnog porekla i aplikacije koje se ne nalaze u zvaničnim prodavnicama. Kada se jednom uspostavi pristup, napadači mogu neprimećeno koristiti tuđu mrežu.

Kako zaštititi sebe i svoju mrežu

Osnovne mere zaštite uključuju oprez pri surfovanju, izbegavanje nepoznatih sajtova i instaliranje aplikacija isključivo iz proverenih izvora. Redovno ažuriranje sistema dodatno smanjuje mogućnost napada.

Za poslovne korisnike preporučuju se dodatni koraci, poput kontrole pristupa mreži, blokiranja sumnjivih IP adresa i razdvajanja uređaja unutar sistema, čime se smanjuje potencijalna šteta.

Foto: Shutterstock

Kompanije pojačavaju mere

Velike kompanije već preduzimaju konkretne korake u borbi protiv ove pojave. Tako je Google pokrenuo inicijative za gašenje mreža koje koriste ovakve metode zloupotrebe.

Ipak, krajnja zaštita zavisi od samih korisnika. Promišljeno ponašanje na internetu i osnovne bezbednosne navike mogu značajno smanjiti rizik i pomoći da vaši podaci i mreža ostanu zaštićeni.

