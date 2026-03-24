FCC (Federal Communications Commission) je doneo odluku koja može promeniti pravila igre u američkom internetu: novi ruteri proizvedeni van SAD više se ne mogu legalno koristiti. Razlog koji daju je bezbednost - strah da strani uređaji mogu postati ulazna vrata za špijunažu ili napade na kritičnu infrastrukturu.

Da li je ovo paranoja ili oprez? Stručnjaci kažu da je razlog realan: ruteri su danas mali računari povezani direktno na vaš dom i poslovne mreže. Ako su ugrađeni čipovi sa “skrivenim funkcijama”, mogli bi omogućiti neautorizovan pristup podacima ili čak industrijskim i državnim sistemima.

“Covered Equipment” - ko je na crnoj listi

Svi novi ruteri proizvedeni u inostranstvu završavaju na FCC crnoj listi Covered Equipment. Njihovi radio-moduli neće dobiti odobrenje za rad u SAD. Drugim rečima, strani WiFi za domaćinstva i kancelarije je praktično “izvan zakona”.

Ali stara oprema je sigurna - ili barem regulatori smatraju da jeste. To znači da milijoni korisnika i dalje mogu koristiti rutere koje već poseduju.

Zašto ovakva odluka baš sada?

Decembar je pokazao put: zabrane stranih dronova zbog rizika od nadzora i špijunaže. Sada isti pristup stiže i do mrežnih uređaja. Proizvođači mogu dobiti uslovno odobrenje ako deo proizvodnje premeste u SAD - jasno je da kontrola infrastrukture i “lokalni nadzor” postaju prioritet.

U suštini, SAD žele da znaju ko pravi svaki deo WiFi opreme i gde se proizvodi. Sve što ne mogu da kontrolišu smatra se rizikom.

Uticaj na tržište

Dugoročno, ovo bi moglo da redefiniše globalno tržište mrežne opreme. Proizvođači koji žele da ostanu u SAD moraće da prilagode fabrike, a domaći brendovi dobijaju priliku da preuzmu deo tržišta.

Kratkoročno, korisnici neće primetiti promenu, ali u narednim godinama izbor rutera bi mogao biti manji, dok cene i inovacije budu pod uticajem lokalne proizvodnje.

Špijunaža, geopolitika i globalni domino

Odluka SAD ima potencijalni domino efekat: zemlje-partneri i EU mogli bi slediti sličan model. Ako se mere prošire globalno, WiFi oprema neće biti samo stvar tehnologije i interneta - već i alat geopolitike i kontrole podataka.

Ukratko, iza ove zabrane stoje pitanja nadzora, sigurnosti i kontrole interneta. Nije to samo tehnička odluka – ovo je signal da mrežna oprema postaje novo poprište geopolitičke igre.

