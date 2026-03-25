YouTube je postao prepun sadržaja napravljenog samo za klikove i video snimaka generisanih veštačkom inteligencijom. Pasivno gledanje lošeg sadržaja signalizira algoritmu da želite još, pa vas ekran sve više zatrpava.

Problem nisu samo loši snimci, već i reciklirani sadržaji koji vas odvlače od tema koje vas zaista zanimaju. Bez aktivnog upravljanja, algoritam će vas voditi u začarani krug beskorisnih preporuka.

Aktivno odbijanje neželjenog sadržaja

Najjednostavniji način da popravite preporuke jeste da jasno kažete algoritmu šta ne želite da vidite. Kliknite na tri tačkice pored videa i izaberite opciju „Nisam zainteresovan“ ili „Ne preporučuj kanal“.

Vremenom će YouTube naučiti vaše preferencije, izbegavati neželjene teme i nuditi više sadržaja koji vam zaista koristi, a manje „klikbejta“ i AI recikliranih snimaka.

Pauziranje istorije gledanja

Još jedan korak je pauziranje istorije gledanja u podešavanjima privatnosti. Na taj način video snimci koje povremeno pogledate neće uticati na buduće preporuke.

Ovo je posebno korisno kada istražujete teme koje vas inače ne zanimaju, jer algoritam neće zaključiti da ste zainteresovani za njih i nećete primati neželjeni sadržaj.

„Nuklearna opcija“ - potpuni reset

Ako je feed potpuno neupotrebljiv, postoji drastično rešenje - brisanje kompletne istorije gledanja. Opcija „Obriši svu istoriju“ resetuje algoritam na nulu i tretira vas kao novog korisnika.

YouTube tada počinje da gradi preporuke isključivo na osnovu onoga što budete gledali u budućnosti, što je idealno za one koji žele potpuno „čist list“ preporuka.

Gostujući režim i odjava sa naloga

Za kućne uređaje koje koristi više članova porodice, opcija odjavljivanja sa naloga ili korišćenje YouTube-a u gostujućem režimu može biti spas.

Na taj način algoritam ne beleži vaše aktivnosti, što pomaže da feed ostane relevantan i fokusiran na sadržaj koji vas stvarno zanima.

