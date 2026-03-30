Ni 2FA vas ne spasava

TikTok Business nalozi našli su se na meti napada koji zaobilazi i dvofaktorsku autentifikaciju (2FA). Istraživači iz Push Security upozoravaju da napad koristi tzv. „adversary-in-the-middle“ (AiTM) tehnike za krađu kredencijala i preuzimanje naloga u realnom vremenu.

Napadači ciljaju poslovne korisnike, omogućavajući im da pristupe oglašivačkim kampanjama, porukama, sadržaju brenda i finansijskim podacima. Ovakvi nalozi postaju posebno atraktivni zbog većeg finansijskog i operativnog potencijala.

Kako funkcioniše AiTM fišing

Napad se pokreće slanjem fišing linka koji korisnika vodi prvo na legitimnu Google stranicu, a zatim na lažnu stranicu za prijavu koja imitira TikTok ili Google. Umesto klasične krađe lozinke, napadači presreću i kredencijale i sesione kolačiće, što omogućava zaobilaženje 2FA zaštite.

Istraživači su identifikovali dve varijante: kloniranu TikTok Business stranicu za prijavu i lažnu Google “Schedule a call” stranicu, što dodatno povećava šanse za uspeh prevare.

Napredne tehnike otežavaju detekciju

Lažne stranice koriste Cloudflare Turnstile provere pre prikazivanja stranice za prijavu, otežavajući detekciju od strane bezbednosnih alata i botova. Takođe, standardno “Prijavite se sa TikTok-om” dugme može biti zamenjeno opcijom “Prijavite se sa Google-om”, što povećava verovatnoću da korisnik ne primeti prevaru.

Ova sofisticiranost pokazuje koliko napadi napreduju, jer presreću podatke u realnom vremenu, što znači da ni 2FA često ne može da zaštiti nalog.

Ciljanje poslovnih korisnika i fišing infrastruktura

Fišing kampanja je specijalno fokusirana na poslovne naloge, tražeći unos poslovnih email adresa. Istraživači su identifikovali grupu fišing domena registrovanih u roku od samo devet sekundi, sa sličnom infrastrukturom i obrascima imenovanja.

Kompromitacija jednog Google SSO naloga može ugroziti i druge servise povezane preko istog naloga, što dodatno povećava rizik za korisnike.

Preporuke za zaštitu i oprez

Korisnicima se savetuje da izbegavaju prijavljivanje putem linkova iz email poruka i da pristupaju TikTok-u isključivo preko zvaničnog sajta. TikTok naglašava da nikada neće tražiti lozinke ili verifikacione kodove putem poruka ili eksternih sajtova.

Zbog brzih promena fišing infrastrukture, stručnjaci upozoravaju da stalni oprez i provera URL-ova ostaju ključni, kako bi se zaštitili poslovni nalozi i sprečila potencijalna finansijska ili reputaciona šteta.

