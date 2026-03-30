Sve što vaš smartfon skriva

Android telefoni kriju mnogo tajni iza svojih podešavanja. Od provere baterije, dijagnostike mreže, do informacija o memoriji i verziji softvera - sve se može otkriti pomoću skrivenih kodova koji ubrzavaju pristup ovim opcijama. Jednostavno pozovite određeni broj i otkrijte skrivene menije.

Iako neki kodovi rade na svim Android uređajima, drugi su specifični za proizvođače poput Samsung-a, Motorola-e ili OnePlus-a. Prava snaga leži u pravilnoj upotrebi - neki kodovi mogu čak i resetovati telefon ili promeniti kritična podešavanja, pa uvek imajte rezervnu kopiju podataka.

Napomena - kodovi mogu biti opasni

Skriveni Android kodovi nisu samo zabava - neki mogu trajno obrisati podatke sa uređaja ili destabilizovati sistem. Pre nego što eksperimentišete, uvek proverite šta kod radi i napravite backup telefona. Neznanje može skupo koštati.

Ako želite da testirate funkcionalnosti ili rešite probleme, koristite samo kodove koje razumete. Većina univerzalnih kodova je sigurna, ali kodovi proizvođača zahtevaju dodatnu pažnju.

Osnovni Android kratki kodovi

Android kratki kodovi omogućavaju pristup skrivenim funkcijama telefona. Koriste dva protokola: USSD i MMI. Oba rade slično - unesite kombinaciju zvezdica, brojeva i hash simbola (#) da biste otvorili skrivene menije. Većina kodova se izvršava nakon unosa poslednjeg #, dok neki zahtevaju pozivanje.

Ovi kodovi vam omogućavaju brzo otkrivanje informacija o uređaju i dijagnostiku bez oslanjanja na dodatne aplikacije ili hakove.

Praktični kodovi koje morate znati *IMEI broj - #06#

Jedinstveni 15-cifreni identifikator vašeg telefona. Koristan ako uređaj bude izgubljen ili ukraden.

Informacije o telefonu i Wi-Fi - ##4636##

Prikazuje statistiku baterije, detalje mreže i omogućava testove ping-a.

SAR vrednosti - #07#

Prikazuje količinu RF zračenja koju telefon emituje.

Softver i hardver - #12580369#

Brz pristup detaljima o sistemu bez pretraživanja menija.

MAC adresa - ##232338##

Prikazuje identifikaciju uređaja na mreži, korisno za administratore mreža.

Kalendar - ##225##

Pregled svih događaja, rođendana i praznika sa povezanih Google kalendara.

Google Play Services dijagnostika - ##426##

Provera statusa FCM servisa i ispravnosti obaveštenja.

GPS test - ##1472365##

Brza provera tačnosti lokacije i grešaka u GPS-u.

*Status baterije - #0228#

Detalji o napajanju, napunjenosti, zdravlju i naponu baterije.

Kamera - ##34971539##

Prikazuje specifikacije prednje i zadnje kamere.

Ograničenja i proizvođački kodovi

Neki kodovi rade samo na određenim telefonima. Na primer, OnePlus kodovi neće funkcionisati na Samsung uređajima. Takođe, operateri mogu blokirati kodove, a neki su dostupni samo za određene mreže.

Za Samsung telefone postoje specifični kodovi za hardversku dijagnostiku (#0#), bateriju (#0228#) i USB podešavanja (#0808#). OnePlus ima kodove za čišćenje interne memorije (##2947322243##).

Kako koristiti kodove bez greške

Najbolji trik je da kodove sačuvate kao kontakte i imenujete ih po funkciji. Pozivom koda kao da zovete broj, aktivirate skrivene opcije. Ovo štedi vreme i smanjuje šanse za grešku.

Iako memorisanje svih kodova može biti zahtevno, fokusirajte se na one koje često koristite - provera IMEI-ja, baterije, mreže i Wi-Fi-ja obično pokriva većinu potreba.

Otključajte skrivene funkcije

Android telefoni su puni tajni, a skriveni kodovi su brz i praktičan način da ih otkrijete. Od provere mreže, baterije i GPS-a do dijagnostike Google Play Services, ove kombinacije brojeva otvaraju nove mogućnosti za optimizaciju i nadzor uređaja. Pronađite svoj omiljeni kod, eksperimentišite pažljivo i iskoristite maksimalno potencijal Android-a.

Napomena:

Većina ovih Android kodova radi na svim uređajima u Srbiji jer pristupaju unutrašnjim podešavanjima telefona. Međutim, neki kodovi zavise od mrežnog provajdera (USSD kodovi za proveru stanja ili dopune) i možda neće raditi sa svim mobilnim operatorima u zemlji. Takođe, kodovi specifični za brend (Samsung, OnePlus, Motorola) funkcionišu samo na odgovarajućim uređajima.

