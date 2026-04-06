Sve više mladih širom sveta prepušta svakodnevne odluke veštačkoj inteligenciji. Umesto da AI koriste kao alat za pomoć, oni dozvoljavaju algoritmima da biraju hranu, odeću, pa čak i ljubavne savete, što stručnjaci ocenjuju kao ozbiljan problem za kognitivni razvoj.

Ovakvo ponašanje vodi ka tzv. kognitivnoj lenjosti - gubitku sposobnosti samostalnog razmišljanja i osnovnih životnih veština. Stručnjaci upozoravaju da preterano oslanjanje na tehnologiju može imati dugoročne posledice po mentalnu agilnost i svakodnevno funkcionisanje.

AI softver analizira snimke pluća i identifikuje sumnjive čvoriće, nakon čega lekari koriste robotski kateter kako bi uzeli preciznu biopsiju direktno iz sumnjivog područja. Time se u jednom zahvatu dobija pouzdana dijagnoza

Kada AI vodi do zdravstvenih problema

Zabeleženi su primeri gde su mladi pokušavali da rešavaju zdravstvene probleme oslanjajući se isključivo na savete veštačke inteligencije. Jedan slučaj je doveo do ozbiljnog pogoršanja stanja i hitnog odlaska u bolnicu, jer algoritmi ne mogu zameniti stvarnog lekara.

Pored toga, studenti masovno koriste AI za pisanje zadataka, što rezultuje površnim učenjem i nedostatkom razumevanja gradiva. Dugoročno, ovakve navike slabe memoriju i sposobnost kritičkog rešavanja problema u stvarnom svetu.

Digitalno pamćenje vs. ljudski mozak

Intenzivno oslanjanje na AI dokazano smanjuje kapacitet ljudskog pamćenja i sposobnost donošenja odluka bez spoljne pomoći. Posebno opasno je tzv. kognitivno slepilo, kada korisnik bez provere prihvata sve što mu ekran prikazuje.

Ovakav način ponašanja može dovesti do pada produktivnosti i gubitka konkurentnosti na tržištu rada. Stručnjaci naglašavaju da bez aktivnog razmišljanja, digitalni svet može postati zamka koja pasivizuje korisnika.

Kako sačuvati mozak u eri algoritama

Prvi korak je uvek pokušati rešiti problem sami pre nego što se uključi bilo koja AI aplikacija. Tehnologija treba da bude dodatna podrška, a ne konačni autoritet koji donosi odluke.

Još jedan važan savet je da naučeno objašnjavate sopstvenim rečima. Ovo osigurava da gradivo zaista razumete i da ostanete aktivni u procesu učenja, čuvajući sopstvenu mentalnu agilnost.

AI kao sluga, a ne gospodar

Veštačka inteligencija treba da vam pomaže, a ne da preuzima kontrolu nad vašim životom. Pasivno prihvatanje svih algoritamskih sugestija može dovesti do gubitka samostalnosti i kreativnosti.

Održavanje aktivne uloge u razmišljanju i donošenju odluka ključno je za očuvanje kompetencija, memorije i produktivnosti. U svetu gde tehnologija dominira, mozak ostaje najvredniji alat - ali samo ako ga sami koristimo.

