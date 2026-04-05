Najnovije analize stranih tech portala pokazuju da određene aplikacije rade u pozadini mnogo više nego što korisnici misle, troše resurse i praktično “pojedu” performanse telefona čak i kada ih ne koristite.

Problem je u tome što moderne aplikacije više nisu samo alati koje otvorite pa zatvorite, već stalno aktivni sistemi koji prate lokaciju, osvežavaju sadržaj, šalju notifikacije i komuniciraju sa serverima. Sve to opterećuje procesor, memoriju i bateriju, pa telefon vremenom počinje da usporava.

Facebook i Instagram stalno rade u pozadini

Jedan od najvećih potrošača resursa su aplikacije za društvene mreže. Platforme poput Facebook-a ili Instagram-a stalno rade u pozadini kako bi ažurirale feed, učitavale reklame i pratile aktivnosti korisnika. Čak i kada ih ne otvorite, one i dalje troše internet i procesorsku snagu, što može značajno usporiti rad telefona.

Ništa bolja situacija nije ni sa aplikacijama za komunikaciju. Messenger i Snapchat često ostaju aktivni zbog poruka i notifikacija, ali u pozadini obavljaju i dodatne procese poput pristupa kameri, mikrofonu i lokaciji. Upravo ta kombinacija stalne aktivnosti i dodatnih funkcija čini ih jednim od glavnih razloga sporijeg rada uređaja.

Google Maps radi i nakon zatvaranja

Poseban problem predstavljaju aplikacije koje koriste lokaciju i mape. Google Maps, na primer, može ostati aktivan i nakon što ga zatvorite, naročito ako su uključene opcije poput praćenja kretanja ili istorije lokacije. To ne samo da troši bateriju već opterećuje i sistem.

Još jedan skriveni krivac su aplikacije za vremensku prognozu i razni “widgeti”. Iako deluju bezazleno, oni se konstantno osvežavaju u pozadini kako bi prikazali najnovije podatke, što znači stalnu internet konekciju i rad procesora.

Zaboravljene aplikacije najveći problem

Stručnjaci posebno upozoravaju na aplikacije koje korisnici retko koriste, ali ih nikada ne brišu. Takve aplikacije često ostaju aktivne, šalju podatke ili čekaju ažuriranja, iako korisnik možda mesecima nije ušao u njih. Upravo te zaboravljene aplikacije mogu biti najveći nevidljivi problem.

Dodatni faktor koji usporava telefon jeste i način na koji su aplikacije dizajnirane. Moderne aplikacije su sve kompleksnije, sa animacijama, video sadržajem i AI funkcijama koje zahtevaju sve više resursa. To znači da čak i novi telefoni mogu početi da koče ako imaju previše takvih aplikacija instaliranih.

Najbolji savet - brisanje i samo brisanje

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da problem nije samo u broju aplikacija, već u njihovom ponašanju. Nekoliko “teških” aplikacija koje stalno rade u pozadini mogu više usporiti telefon nego deset jednostavnih koje koristite povremeno.

Rešenje, međutim, nije komplikovano. Najefikasniji način da ubrzate telefon jeste da obrišete aplikacije koje ne koristite, ograničite rad u pozadini i proverite koje aplikacije najviše troše bateriju. Takođe, imajte u vidu i da korišćenje “lite” verzija aplikacija ili web verzija može značajno rasteretiti uređaj.

