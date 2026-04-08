Platforma LinkedIn našla se pod ozbiljnim optužbama nakon objave izveštaja organizacije BrowserGate, u kojem se tvrdi da prati hiljade ekstenzija pregledača na uređajima korisnika. Ove tvrdnje ponovo su otvorile pitanje granica digitalnog nadzora u profesionalnim mrežama.

Kritičari ističu da ovakva praksa može uticati na poverenje korisnika u platformu i postavlja ozbiljna pitanja o privatnosti u profesionalnom okruženju. Sve više stručnjaka za digitalna prava upozorava na potencijalne rizike takvog prikupljanja podataka.

Foto: Shutterstock

Praćenje preko stotinu ekstenzija

Prema istraživanju organizacije Fairlinked e.V., LinkedIn koristi skriveni kod koji se aktivira prilikom posete sajtu i proverava prisustvo velikog broja dodataka u pregledaču. Takav način nadzora se odvija bez eksplicitnog odobrenja korisnika.

Broj praćenih ekstenzija, kako se navodi, dramatično je porastao - sa oko 461 tokom 2024. godine na više od 6.000 početkom 2026. Ovaj trend ukazuje na sveobuhvatniji sistem praćenja nego što se ranije mislilo.

Foto: Shutterstock

Kada podaci dobiju ime i prezime

Za razliku od mnogih drugih platformi, LinkedIn funkcioniše na osnovu stvarnih identiteta korisnika. Upravo zbog toga, podaci o korišćenju ekstenzija mogu se direktno povezati sa konkretnim osobama i kompanijama.

Ovakva povezanost može omogućiti precizno mapiranje profesionalnih aktivnosti korisnika, što otvara dodatni prostor za potencijalno zloupotrebljavanje informacija. Stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa može imati implikacije i na zapošljavanje ili karijerni razvoj.

Foto: Shutterstock

Profilisanje korisnika kao nova zona rizika

Analiza instaliranih ekstenzija može otkriti mnogo više od tehničkih preferencija. Prema izveštaju, moguće je izvesti zaključke o političkim stavovima, verskim uverenjima ili neurodivergentnosti korisnika, uključujući stanja poput ADHD ili autizam.

Dodatno, praćenje više od 500 alata za traženje posla može ukazati na to da korisnik aktivno razmatra promenu zaposlenja, što otvara prostor za osetljive interpretacije unutar profesionalnog okruženja. Ovime se stvara kompleksna slika korisnika koja može biti zloupotrebljena ili pogrešno protumačena.

Foto: Shutterstock

Tehnološko nadmetanje i pitanja regulative

Izveštaj takođe ukazuje na mogućnost da LinkedIn prati korišćenje konkurentskih alata poput Lusha, Apollo i ZoomInfo, čime stiče uvid u poslovne prakse kompanija. Ovaj detalj sugeriše da platforma ne prati samo korisničke aktivnosti, već i način na koji firme koriste profesionalne alate.

Pored toga, navodi se da se deo podataka deli sa kompanijom HUMANSecurity putem skrivenih mehanizama za praćenje. Evropske regulative, kako tvrdi Fairlinked, ne uspevaju da ograniče ovu praksu, što postavlja pitanja o zaštiti prava korisnika.

Foto: Shutterstock

Odgovor kompanije i otvorena pitanja

Kompanija LinkedIn odbacila je optužbe, navodeći da iza njih stoji programer alata Teamfluence, čiji je nalog ograničen zbog kršenja pravila platforme. LinkedIn naglašava da se ovaj korisnik više ne može baviti aktivnostima koje bi mogle narušiti pravila ili privatnost drugih korisnika.

Prema njihovim rečima, provera ekstenzija služi isključivo za borbu protiv prevara i neovlašćenog prikupljanja podataka, kao i za očuvanje stabilnosti sistema. Ipak, stručnjaci napominju da sveukupan nivo praćenja sugeriše da platforma prati korisnike detaljnije nego što se to javno priznaje.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi od špijuniranja LinkedIna

Korisnici mogu značajno smanjiti rizik tako što će redovno proveravati i uklanjati nepotrebne ili sumnjive ekstenzije u pregledaču. Instaliranje sigurnosnih dodataka i blokatora skripti može dodatno ograničiti pristup platformi vašim podacima.

Takođe, važno je prilagoditi podešavanja privatnosti na LinkedInu i koristiti alate za anonimno pregledanje kada je moguće. Edukacija o digitalnoj higijeni i pažljivo odobravanje dozvola za dodatke čini prvi korak ka očuvanju profesionalnog i ličnog identiteta na mreži.

