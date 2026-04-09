Slušaj vest

Ako vam telefon iznenada deluje sporije, uzrok često nije ono što mislite. Nije nužno reč o starom hardveru ili lošem ažuriranju - problem su nevidljivi procesi koji rade u pozadini, daleko od vašeg pogleda. Ti procesi su upravo aplikacije koje svakodnevno koristite, često bez vašeg znanja. Dok vi koristite jednu aplikaciju, desetine drugih možda već troše resurse, tiho usporavajući uređaj.

Aplikacije koje svakodnevno otvarate ne prestaju da rade kada ih zatvorite. One i dalje koriste memoriju, procesor i bateriju, stvarajući tihi pritisak na sistem koji se vremenom prerasta u primetno usporavanje, frustraciju i osećaj da telefon “nije više isti”.

Foto: Shutterstock

TikTok i skriveni pritisak na sistem

Na prvi pogled, TikTok je samo zabavna aplikacija - brza, dinamična i laka za korišćenje. Međutim, ispod površine ona neprestano učitava novi sadržaj, sinhronizuje podatke i održava stalnu komunikaciju sa serverima, čak i kada je ne koristite aktivno.

Ovo kontinuirano opterećenje sprečava telefon da pređe u režim dubokog mirovanja. Umesto odmora, uređaj ostaje u stanju blage aktivnosti, što dovodi do zagrevanja, bržeg pražnjenja baterije i postepenog pada performansi, gotovo neprimetno. Mali trikovi, poput prelaska na lakšu verziju aplikacije ili ograničavanja rada u pozadini, mogu momentalno olakšati uređaj.

Foto: Shutterstock

Google Maps i neprekidno praćenje lokacije

Google Maps je izuzetno koristan kada vam je potrebna navigacija, ali njegova aktivnost se često ne završava kada zatvorite aplikaciju. U mnogim slučajevima nastavlja da prati lokaciju i osvežava podatke u pozadini.

Ova stalna upotreba GPS-a i procesorskih resursa znači da telefon radi više nego što je potrebno. Posledice se akumuliraju polako: baterija traje kraće, sistem se opterećuje, a odziv postaje sporiji, iako na prvi pogled sve izgleda normalno. Ograničavanje pristupa lokaciji samo dok koristite aplikaciju može drastično smanjiti ovaj pritisak.

google maps aplikacija na telefonu Foto: Shutterstock

Spotify i borba za memoriju

Spotify je optimizovan za neprekidno iskustvo slušanja, što znači da stalno osvežava sadržaj i skladišti podatke kako bi reprodukcija muzike bila glatka. Taj proces podrazumeva značajno korišćenje RAM memorije i lokalnog keša.

Vremenom, keš može narasti do tačke kada počinje da “guši” ostatak sistema. Na uređajima sa manje memorije to se posebno oseća: aplikacije kasne, prebacivanje između njih postaje sporije, a ceo sistem gubi fluidnost koju je ranije imao. Redovno brisanje keša može osloboditi memoriju i vratiti telefon u normalan ritam rada.

Foto: Shutterstock

Google Photos i nevidljivi rad AI-a

Google Photos ne služi samo za čuvanje slika - on aktivno analizira svaki snimak. Prepoznaje objekte, organizuje sadržaj, pravi sličice i priprema podatke za sinhronizaciju sa cloud-om. Sve to se dešava u realnom vremenu, svaki snimak pokreće dodatne zadatke koje telefon mora da obradi.

Sve ove radnje pokreću dodatne procese koji opterećuju procesor i troše bateriju. Iako su korisne, funkcije često rade bez prekida, što znači da telefon stalno obrađuje podatke čak i kada vi mislite da miruje. Ograničavanjem automatskog bekapa i kontrolom aktivnosti u pozadini možete značajno rasteretiti uređaj.

Foto: Shutterstock

Brzina nije nestala - samo je zatrpana

U većini slučajeva, telefon nije izgubio snagu - ona je samo preusmerena na zadatke kojih niste ni svesni. Sistem je zatrpan skrivenim zadacima koji polako oduzimaju resurse. Rezultat je uređaj koji deluje sporije, iako njegove stvarne mogućnosti ostaju iste - samo su “zagušene” nevidljivim opterećenjem.

Kada se ti procesi ograniče, telefon može ponovo da “prodiše”. Manje opterećenja znači nižu temperaturu, stabilniji rad i brže reakcije na svaku komandu. Telefon ponovo dobija energiju i fluidnost koju ste mislili da je izgubio, kao da ste mu dali novi život bez ijednog dodatnog troška.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači u svakodnevnom korišćenju

Za prosečnog korisnika, spor telefon često deluje kao znak da je vreme za zamenu uređaja. Međutim, u velikom broju slučajeva problem nije u hardveru, već u načinu na koji aplikacije koriste resurse. Kada se te aplikacije pažljivo kontrolišu i ograniče, telefon može ponovo da radi glatko i brzo, vraćajući osećaj da koristite potpuno novi uređaj.

Prava promena dolazi kroz kontrolu: upravljanje dozvolama, ograničavanje rada u pozadini i redovno čišćenje keša. Ove male navike mogu napraviti ogromnu razliku - produžiti vek uređaja i vratiti performanse bez ikakvih dodatnih troškova.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.