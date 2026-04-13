Telefon vas ne prisluškuje, ali zna sve o vama: Istina je mnogo jezivija nego što mislite
Mnogi su bar jednom doživeli isti trenutak: razgovarate sa prijateljima o nekom proizvodu, mestu ili hrani i samo pola sata kasnije to vam se pojavljuje na TikToku, Instagramu ili Google-u. Deluje kao da vas telefon sluša. Ali, da li je to zaista moguće?
Iluzija koja deluje previše stvarno
Osećaj da vas telefon "prisluškuje" nije redak, naprotiv gotovo je univerzalan. Ljudi širom sveta prijavljuju identična iskustva: pomenete nešto u razgovoru i ubrzo to vidite kao reklamu.
Ova podudarnost deluje previše precizno da bi bila slučajna. Upravo zbog toga mnogi zaključuju da uređaji koriste mikrofon da bi "uhvatili" šta govorimo. Međutim, stvarnost je znatno kompleksnija i manje dramatična nego što izgleda.
Stručnjaci tvrde: telefon vas ne sluša
Prema rečima Ari Paparo, dugogodišnjeg stručnjaka iz advertajzing industrije, ideja da telefoni stalno prisluškuju korisnike jednostavno nije tačna.
On naglašava da bi takav sistem bio tehnički gotovo nemoguć: milijarde uređaja širom sveta, neprekidno snimanje razgovora, njihova obrada u realnom vremenu i povezivanje sa oglasima zahtevali bi resurse koji daleko prevazilaze današnje kapacitete.
Drugim rečima, čak i da neko želi da vas sluša, to nije način na koji industrija funkcioniše.
Pravi razlog: algoritmi vas poznaju bolje nego što mislite
Ako vas telefon ne sluša, kako onda zna?
Odgovor leži u podacima koje svakodnevno ostavljate za sobom. Prema istraživačima poput David Choffnes, kompanije ne moraju da slušaju vaše razgovore da bi vas "razumele".
Dovoljno je:
- koje sajtove posećujete
- koje aplikacije koristite
- koliko se zadržavate na određenom sadržaju
- gde se nalazite i u koje vreme
Kombinacijom tih podataka, algoritmi mogu sa iznenađujućom preciznošću da zaključe šta vas zanima, često čak i pre nego što to sami osvestite.
Vaš dom kao izvor podataka
Postoji još jedan faktor koji dodatno zbunjuje: deljeni digitalni prostor.
Ako živite sa nekim, velika je šansa da koristite isti internet. Ako ta osoba pretražuje određeni proizvod, algoritmi vas mogu "pomešati" i prikazati isti oglas i vama.
Pored toga, pametni uređaji u domu poput smart televizora, zvučnika ili kamera prikupljaju različite vrste podataka. Iako to nije prisluškivanje u klasičnom smislu, količina informacija koje odlaze ka kompanijama može biti značajna.
Koliko zapravo znaju o vama?
Zanimljivo je da oglašivači ne znaju vaše ime ili adresu, ali znaju kojoj "kategoriji" pripadate.
U nekim slučajevima moguće je čak zatražiti uvid u sopstvene podatke. Jedan takav izveštaj koji je dobio profesor Choffnes imao je preko 300 stranica, pun pretpostavki o njegovim navikama, interesovanjima i životnom stilu.
Ipak, ti podaci nisu uvek tačni. Sistem može zaključiti da imate konzolu koju nikada niste kupili ili da planirate putovanje koje vas uopšte ne zanima. Algoritmi pogađaju, često dobro, ali ne savršeno.
Kako da se zaštitite bar delimično
Ako želite da smanjite količinu podataka koje delite:
- proverite podešavanja privatnosti na telefonu i aplikacijama
- ograničite praćenje oglasa
- brišite kolačiće i istoriju pretrage
- koristite pregledače sa jačom zaštitom privatnosti, poput Safari-ja
Takođe, sve više zakona omogućava korisnicima da zatraže brisanje svojih podataka, ali to i dalje zavisi od države i regulative.
Zaključak: nije prisluškivanje, već precizno pogađanje
Na kraju, odgovor je jasan: vaš telefon vas ne prisluškuje.
Ali to ne znači da ne zna mnogo o vama.
Kombinacijom vaših digitalnih tragova, ponašanja i okruženja, algoritmi uspevaju da naprave profil koji je toliko precizan da deluje kao da čitaju vaše misli. I upravo ta iluzija da je tehnologija "korak ispred" čini celu priču toliko uznemirujućom.
I možda najzanimljiviji deo: čak i kada stručnjaci to objasne, većina ljudi im i dalje ne veruje.
