Tokom poslednjih godina, Google sve intenzivnije integriše Gemini funkcionalnosti u svoje aplikacije i servise. Ove funkcije se pojavljuju u alatima kao što su Gmail, Dokumenti i drugi delovi Google Workspace okruženja, često kao sastavni deo osnovnog korisničkog iskustva. Ova integracija deo je šire strategije kompanije usmerene ka unapređenju digitalnih alata i povećanju produktivnosti korisnika.

Mnogi korisnici primećuju da se ove opcije uključuju automatski i da su prisutne u svakodnevnom radu. Dok nekima predstavljaju korisnu podršku, drugi ih doživljavaju kao ometanje - naročito kada im AI sugestije nisu potrebne u rutinskim zadacima. Zbog toga sve češće postoji potreba za njihovim ograničavanjem.

Isključivanje pametnih funkcija u Gmail-u

Prvi korak ka smanjenju uticaja Gemini funkcija jeste podešavanje pametnih opcija unutar Gmail-a. Ova podešavanja nalaze se u meniju sa postavkama i odnose se na više Google servisa istovremeno, uključujući Chat i Meet. Korisnici im pristupaju putem web verzije Gmail-a.

U okviru podešavanja potrebno je pronaći sekciju sa opštim opcijama i isključiti pametne funkcije. Na taj način se smanjuje prisustvo automatizovanih predloga, kao što su brzi odgovori, predviđanje teksta i slične funkcije. Promene se primenjuju na povezane Google servise.

Podešavanja unutar Google Workspace

Pored osnovnih Gmail opcija, postoje i dodatna podešavanja u okviru šireg Google Workspace sistema. Ona utiču na više aplikacija istovremeno i obuhvataju širi skup funkcija. Ove opcije su odvojene od podešavanja pojedinačnih aplikacija.

U ovom delu podešavanja moguće je onemogućiti pametne funkcije koje se primenjuju na više Google proizvoda. Međutim, ovim se ne uklanjaju svi AI elementi iz aplikacija poput Dokumenta ili Tabela, jer određeni deo integracije ostaje aktivan. Zbog toga iskustvo korišćenja ne postaje u potpunosti uniformno.

Posledice isključivanja pametnih opcija

Isključivanje ovih funkcija ne utiče samo na AI alate, već i na određene standardne pogodnosti koje su ranije bile deo Gmail-a i srodnih servisa. To uključuje automatsku proveru teksta i određene oblike organizacije sadržaja. Korisnici mogu primetiti promene u svakodnevnom radu.

Takođe, može doći do razlika u načinu prikazivanja i sortiranja e-mailova, jer neki sistemi za organizaciju prijemnog sandučeta zavise od ovih opcija. Zbog toga isključivanje može promeniti celokupno korisničko iskustvo.

Ograničenja u poslovnim nalozima

Kod poslovnih korisnika situacija je složenija, jer deo Gemini integracija ostaje aktivan čak i nakon promene individualnih podešavanja. Neke funkcije su duboko integrisane u aplikacije i ne mogu se u potpunosti ukloniti na nivou korisnika, jer to zavisi od politike organizacije.

Potpunu kontrolu nad njihovim isključivanjem obično imaju administratori Workspace sistema. Zbog toga individualni korisnici u firmama često nemaju mogućnost da u potpunosti uklone sve AI elemente iz svojih Google aplikacija, jer krajnje ograničenje određuju administratorska podešavanja.

