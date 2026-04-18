Stručnjaci upozoravaju da veliki broj TV uređaja fabrički ne radi u punom “enhanced” režimu i da upravo zbog toga slika, brzina i HDR kvalitet često nisu onakvi kakvi bi mogli da budu.

U suštini, prva stvar koju treba proveriti je HDMI podešavanje u meniju televizora. Kod mnogih modela postoji opcija koja se zove “Enhanced”, “Input Signal Plus” ili “HDMI UHD Color”, zavisno od brenda, a ako to nije uključeno, TV ne prima pun kvalitet signala nego neku “lakšu” verziju.

Sitnica koja pravi veliku razliku

Kad se ova opcija uključi, odmah se vidi razlika u slici, pogotovo kod 4K sadržaja i Netflixa ili YouTube-a. Boje postanu jače, kontrast bolji, a slika oštrija i čistija. Mnogi ljudi misle da je to neka sitnica, ali zapravo pravi veliku razliku. „Enhanced“ opcija na televizoru je zapravo napredni režim HDMI ulaza koji omogućava da TV primi puni kvalitet slike i zvuka sa eksternih uređaja. Kada je ova opcija isključena, televizor radi u osnovnom, kompatibilnom modu koji ograničava količinu podataka koji prolaze kroz HDMI kabl.

U praksi to znači da TV tada „smanjuje“ signal kako bi bio siguran da će raditi sa svim uređajima, čak i starijim. Zbog toga se gubi deo kvaliteta slike, posebno kod 4K sadržaja, HDR prikaza i visokih frejmova. Slika može izgledati manje oštro i sa slabijim bojama nego što uređaj zapravo može da prikaže.

Bolji kontrast i realnije boje

Kada se uključi “Enhanced” režim, televizor počinje da koristi punu propusnu moć HDMI standarda. To omogućava bolji kontrast, realnije boje i znatno fluidniji prikaz pokreta, što je posebno vidljivo kod sporta i video igara. Razlika često deluje kao da je televizor odjednom postao iz više klase.

Ova opcija je posebno važna kod HDMI 2.1 standarda, koji je dizajniran za visoke rezolucije i osvežavanje slike do 120Hz. Bez “Enhanced” režima, mnoge od tih mogućnosti ostaju zaključane i ne koriste se u punom kapacitetu.

Proverite HDMI kabl

Problem je što proizvođači televizora ovu opciju često ne istaknu jasno u menijima. Zove se različito u zavisnosti od brenda, pa korisnici često ni ne znaju da postoji ili da utiče na kvalitet slike. Zato stručnjaci često naglašavaju da je “Enhanced” opcija jedna od najbitnijih stvari koje treba uključiti odmah nakon kupovine televizora. U mnogim slučajevima, samo to podešavanje može drastično poboljšati doživljaj gledanja bez ikakvih dodatnih troškova.

Druga stvar koju biste trebalo da uradite jeste da proverite HDMI kabl. Ako je star ili običan, može da ograniči kvalitet, čak i ako TV i konzola podržavaju više. Naime, za pun kvalitet potreban je “Ultra High Speed HDMI” kabl, posebno za 4K 120Hz i HDR. Takođe, važan je i režim slike na TV-u, koji je često podešen na “Eco” ili “Standard”. Taj režim štedi energiju, ali ubija kontrast i svetlinu. Najbolje je prebaciti na “Cinema”, “Movie” ili “Vivid” i onda ručno malo dotegnuti svetlinu.

Obratite pažnju na ulaz

Još jedna greška je pogrešan input na TV-u. Neki HDMI portovi ne podržavaju sve funkcije, pa je bitno da se kabl ubaci u pravi ulaz koji podržava “HDMI 2.1”. Ako nije, opet se gubi kvalitet.

Bitno je i da uređaj koji pušta sliku (PlayStation, TV box, laptop) bude podešen na maksimalni izlaz jer ako on šalje slab signal, TV ne može da izmisli bolju sliku. U suštini, većina ljudi gubi kvalitet slike ne zato što imaju loš TV, nego zato što sve ostaje na fabričkim podešavanjima. Par klikova u meniju i prava oprema mogu da naprave razliku kao da ste kupili bolji televizor.

