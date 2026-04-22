Korisnici iPhone uređaja širom sveta suočavaju se sa sve učestalijim pokušajima prevare koji se predstavljaju kao zvanične poruke kompanije Apple. Ove poruke najčešće dolaze u obliku SMS obaveštenja o navodnim problemima sa Apple Pay uslugom i tvrde da je korisnički nalog privremeno blokiran zbog sumnjivih transakcija.

U stvarnosti, reč je o organizovanim pokušajima krađe podataka, gde prevaranti koriste ime poznate kompanije kako bi poruka delovala verodostojno. Cilj je da se korisnici navedu na brzu reakciju bez provere, čime se otvara put ka krađi bankovnih i ličnih informacija.

Kako funkcioniše Apple Pay prevara

Prevara je osmišljena tako da stvori osećaj hitnosti i straha kod žrtve, uz tvrdnje da je izvršena sumnjiva kupovina ili da je nalog zaključan radi zaštite. U poruci se često navodi da je neophodno odmah potvrditi identitet ili kontaktirati “podršku” kako bi se problem rešio i sredstva zaštitila.

Kada korisnik reaguje, obično se nudi broj telefona ili link ka lažnoj stranici koja imitira zvanične Apple servise. Na tim mestima prevaranti pokušavaju da prikupe podatke o karticama, lozinkama ili pristupnim nalozima, što može dovesti do direktnog gubitka novca.

Psihološki pritisak kao ključni alat

Jedan od glavnih razloga uspešnosti ovih prevara je psihološki pritisak koji se stvara kroz hitna upozorenja i upozoravajući ton poruke. Ljudi koji veruju da im je račun ugrožen često reaguju impulzivno, bez dodatne provere informacija.

Stručnjaci ističu da prevaranti upravo računaju na paniku i nedostatak vremena za razmišljanje, jer u takvom stanju korisnici lakše greše. Što je poruka dramatičnija i hitnija, to je veća verovatnoća da će žrtva slediti uputstva bez provere izvora.

Kako prepoznati lažne poruke i zaštititi se

Kompanija Apple jasno naglašava da nikada ne traži lične podatke, lozinke niti bankovne informacije putem SMS poruka, telefonskih poziva ili neproverenih linkova. Sve važne bezbednosne informacije i upozorenja dostupne su isključivo kroz zvanične aplikacije i sistemske obaveštenja.

Zbog toga se svaka poruka koja dolazi neočekivano i zahteva hitnu reakciju mora tretirati kao potencijalna prevara. Najbezbedniji pristup je ignorisanje takvih poruka, neotvaranje linkova i provera naloga direktno preko zvaničnih kanala ili banke.

Šta uraditi ako ste već kontaktirali prevarante

Ukoliko je korisnik već kliknuo na link ili kontaktirao broj iz sumnjive poruke, prvi korak je odmah obaveštavanje banke ili izdavaoca kartice. Na taj način moguće je blokirati kartice i sprečiti dalje neovlašćene transakcije.

Nakon toga, preporučuje se prijava incidenta kompaniji Apple, kao i nadležnim institucijama poput Federalne trgovinske komisije (FTC), uz dostavljanje dokaza kao što su screenshotovi poruka. Iako povraćaj sredstava nije uvek moguć, brza reakcija može značajno smanjiti štetu i pomoći u otkrivanju prevarantskih mreža.

Širi problem digitalnih prevara

Ovakve prevare nisu ograničene samo na Apple, već se sve češće pojavljuju i u obliku lažnih poruka koje imitiraju Amazon, banke i druge globalne kompanije. Prevaranti koriste prepoznatljive brendove jer im to povećava šansu da korisnici poveruju u sadržaj poruke.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da digitalna bezbednost sve više zavisi od edukacije korisnika i njihove sposobnosti da prepoznaju sumnjive obrasce komunikacije. Širenje svesti o ovakvim prevarama postaje ključni faktor u zaštiti potrošača u digitalnom okruženju.

