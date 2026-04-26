Mnogi korisnici mobilnih telefona ni ne razmišljaju da obična zaštitna maska može imati veze sa zdravljem baterije, ali stručnjaci sve češće upozoravaju da upravo ona može zadržavati toplotu tokom punjenja. Posebno se to odnosi na deblje silikonske, gumene i oklopne futrole koje sprečavaju rasipanje toplote dok telefon koristi brzo punjenje.

Sve više eksperata navodi da najveći neprijatelj baterije nije samo punjenje, već pregrevanje, a ono često prolazi neprimećeno. Kada se telefon puni, posebno uz fast charging, temperatura prirodno raste, a maska može dodatno pojačati taj efekat i ubrzati habanje baterije. Zbog toga se sve češće savetuje da se maska skine makar tokom dužeg ili brzog punjenja, naročito ako uređaj postaje topao na dodir. Nije reč samo o produžavanju trajanja baterije, već i o smanjenju rizika od usporavanja uređaja, pada performansi i potencijalnog oticanja baterije kod starijih telefona.

Obratite pažnju i na mesto na kojem držite telefon za vreme punjenja

Posebno je rizična navika da se telefon puni na krevetu, jastuku ili kauču, jer meke površine dodatno zadržavaju toplotu. U kombinaciji sa maskom, punjačem velike snage i letnjim temperaturama, to može stvoriti uslove koji nisu idealni za litijum-jonske baterije.

Stručnjaci upozoravaju i na još jednu grešku koju mnogi prave – korišćenje telefona dok se puni, posebno za igrice, video ili društvene mreže. Tada se uređaj istovremeno zagreva zbog rada procesora i zbog punjenja, pa temperatura dodatno raste i baterija trpi dvostruki stres.

Nisu sve maske iste

Ipak, nije svaka maska problematična, pa mnogi ističu da tanke futrole obično ne predstavljaju veliki rizik osim ako se telefon primetno ne greje. Najviše pažnje traže modeli sa super-brzim punjenjem, gde se i bez futrole razvija više toplote nego kod standardnog punjenja.

Pored skidanja maske, stručnjaci preporučuju i promenu nekih navika koje tiho uništavaju bateriju, poput stalnog punjenja do 100 odsto i ostavljanja telefona celu noć na punjaču. Moderni telefoni imaju zaštite od prepunjavanja, ali toplota i stalno održavanje punog kapaciteta ipak ubrzavaju starenje baterije. Posebna pažnja savetuje se leti, kada mnogi pune telefon u automobilu, na suncu ili dok koriste navigaciju na putu ka moru. U tim uslovima temperatura uređaja može brzo skočiti, a maska tada može dodatno otežati hlađenje.

Prilikom wireless punjenja obavezno uklonite masku

Sve više korisnika prelazi i na bežično punjenje, ali stručnjaci podsećaju da ono često proizvodi više toplote od klasičnog kabla. Zato pojedini preporučuju da se kod wireless punjenja maska obavezno ukloni, posebno ako je deblja ili metalna.

Neki stručnjaci čak tvrde da je temperatura baterije važnija od pitanja da li punite do 80 ili 100 procenata, jer upravo toplota najviše utiče na hemijsko starenje baterijskih ćelija. Drugim rečima, telefon koji se stalno greje može brže izgubiti kapacitet nego onaj koji se puni do kraja, ali ostaje hladan.

Zaključak je jednostavan - skidanje maske tokom punjenja možda zvuči kao sitnica, ali može pomoći da telefon ostane hladniji, baterija duže traje i uređaj zadrži performanse. U eri brzih punjača i sve moćnijih telefona, baš ovakve male navike mogu praviti veliku razliku.

