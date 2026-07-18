Slušaj vest

Većina ljudi web kameru na laptopu ili računaru koristi samo za video pozive, poslovne sastanke ili povremene razgovore sa porodicom, a ostatak vremena gotovo i ne razmišlja o njoj. Upravo zato stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da kamera često ostaje potpuno van fokusa korisnika, iako predstavlja jedan od najosetljivijih delova svakog uređaja povezanog na internet.

Jedan od razloga zbog kojih se o tome sve više govori jeste činjenica da mnogi korisnici nikada ne proveravaju koje aplikacije imaju pristup kameri i mikrofonu. Tokom godina instaliraju se razni programi za video sastanke, browser ekstenzije, aplikacije i alati kojima se često olako odobravaju dozvole bez razmišljanja šta to dugoročno znači. Stručnjaci upozoravaju da upravo ta navika automatskog kliktanja na „allow“ predstavlja jednu od najčešćih bezbednosnih grešaka.

Foto: Shutterstock

Ne treba verovati lampici

Posebna pažnja usmerena je na indikatorsku lampicu pored kamere, jer je mnogi vide kao garanciju da je kamera ugašena kad svetlo ne gori, ali stručnjaci upozoravaju da ne treba slepo računati samo na taj signal.

Iako kod većine modernih uređaja lampica prati aktivaciju kamere, bezbednosni istraživači godinama upozoravaju da korisnici ne bi trebalo da se oslanjaju samo na jedan indikator. Upravo zbog toga sve više ljudi, uključujući zaposlene u tehnološkim firmama, koristi fizičke poklopce preko kamera.

Foto: Shutterstock

Obratite pažnju na neobično ponašanje računara

Tema je dodatno dobila pažnju zbog brojnih upozorenja o malverima i takozvanom spyware softveru koji može pokušati neovlašćen pristup delovima sistema, uključujući kameru i mikrofon. Iako takvi scenariji nisu svakodnevica za prosečnog korisnika, stručnjaci kažu da je rizik dovoljan razlog da ljudi razviju osnovne digitalne navike zaštite.

Jedan od znakova na koje stručnjaci savetuju da obratite pažnju jeste neobično ponašanje računara, poput naglog usporavanja, preteranog rada ventilatora bez opterećenja, čudne aktivnosti u pozadini ili sumnjive potrošnje baterije kod laptopova. Nijedan od tih znakova sam po sebi ne znači da je kamera kompromitovana, ali može biti signal da proverite šta radi u pozadini sistema. Upravo zato se korisnicima savetuje da povremeno pregledaju aktivne procese i privatnosna podešavanja.

Foto: Shutterstock

Fizički poklopci za kamere postali standard

Mnogi ne znaju da Windows i macOS već imaju alate koji omogućavaju pregled aplikacija koje koriste ili su koristile kameru i mikrofon. U nekoliko klikova moguće je proveriti koje aplikacije imaju pristup, ukinuti dozvole i ograničiti kameru samo na programe kojima zaista verujete. Stručnjaci ističu da ova jednostavna provera često otkrije da kamera ima mnogo više odobrenih pristupa nego što korisnici očekuju.

Posebno pod lupom su browser ekstenzije i sumnjivi programi koji dolaze uz besplatne preuzete alate, jer se upravo u takvom softveru često kriju problemi koje korisnici ne primećuju. Ljudi često preuzimaju dodatke za PDF, snimanje ekrana, video pozive ili filtere, a da ni ne pogledaju koje dozvole traže. Upravo zbog toga sajber stručnjaci redovno upozoravaju da je oprez pri instalaciji softvera prva linija odbrane.

Zanimljivo je da su fizički poklopci za kamere poslednjih godina postali gotovo standard u pojedinim poslovnim okruženjima, a koriste ih i mnogi direktori velikih tehnoloških kompanija. Ono što je nekada izgledalo kao paranoja danas se često posmatra kao sasvim racionalna navika digitalne privatnosti. Stručnjaci ističu da fizička barijera ostaje najjednostavniji način da kamera ne može biti korišćena kada to ne želite.

Foto: Shutterstock

Redovno ažurirajte operativni sistem

Dodatni problem je što mnogi korisnici ostavljaju računar stalno prijavljen, sa otvorenim browserima, aktivnim nalozima i pozadinskim aplikacijama koje mesecima nisu proverili. Vremenom sistem postaje pun dozvola i procesa kojih korisnik nije ni svestan, a upravo takvo okruženje može povećati bezbednosni rizik. Zbog toga se sve češće savetuje tzv. digitalno čišćenje računara, slično kao čišćenje nepotrebnih fajlova.

Još jedna stvar koju stručnjaci stalno ponavljaju jeste važnost redovnog ažuriranja operativnog sistema, jer mnoga bezbednosna ažuriranja upravo zatvaraju propuste kroz koje bi napadači potencijalno mogli pokušati pristup uređaju. Ljudi često odlažu update nedeljama ili mesecima, a ne shvataju da time otvaraju vrata svoje privatnosti na izvol'te.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: