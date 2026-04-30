Slušaj vest

Kako se bliži letnja sezona i masovni odlasci u Grčku, građani Srbije sve više traže odgovor na ključno pitanje: da li će ova aplikacija zaista ubrzati putovanje ili doneti dodatnu komplikaciju?

Šta je "Travel to Europe" i kako funkcioniše

"Travel to Europe” je mobilna aplikacija koja omogućava putnicima da unapred unesu sve potrebne podatke za ulazak u EU – uključujući pasoš, fotografiju i osnovne informacije o putovanju.

Ona je deo šireg EES sistema (Entry/Exit System), koji je od aprila 2026. u potpunosti uveden i podrazumeva digitalno evidentiranje svakog ulaska i izlaska iz Šengen zone, bez pečata u pasošu, uz obavezne biometrijske podatke poput fotografije i otisaka prstiju.

Cilj aplikacije je da deo procedure završite pre dolaska na granicu, čime se skraćuje vreme zadržavanja.

Foto: Baloncici/Shutterstock

Šta to znači za građane Srbije

Građani Srbije, kao putnici van EU, direktno su obuhvaćeni ovim sistemom. To znači da će svaki prelazak granice ubuduće uključivati registraciju u EES – praktično svaki put kada ulazite ili izlazite iz EU.

Iako aplikacija nije obavezna, ona može značajno pomoći jer eliminiše deo administracije na granici. Međutim, važno je naglasiti da određeni koraci ostaju obavezni – poput uzimanja otisaka prstiju pri svakom prelasku.

Drugim rečima: procedura nije ukinuta, već digitalizovana.

Foto: Shutterstock, mup.gov.rs

Da li će pomoći putovanju u Grčku ovog leta

Najvažnije pitanje za većinu građana Srbije jeste – šta ovo znači za odlazak na more u Grčku.

Trenutno, aplikacija funkcioniše samo u Švedskoj i Portugalu, dok se njeno širenje na druge zemlje tek očekuje. Upravo zbog toga još nije potvrđeno da li će biti dostupna u Grčkoj tokom ove letnje sezone, a konačne odluke očekuju se uoči sezone.

To znači da bi putnici ovog leta mogli i dalje da se suoče sa gužvama, jer je EES sistem u praksi već doveo do dužeg čekanja na granicama umesto očekivanog ubrzanja.

Ako aplikacija bude uvedena na vreme – može pomoći. Ako ne – očekujte standardne letnje kolone.

Važno je znati i da je Evropska komisija svakoj članici odobrila da u posebnim situacijama mogu privremeno suspendovati sistem na nekoliko sati ili jedan dan kako bi se gužve brže raščistile.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Zašto je aplikacija uvedena i šta donosi dugoročno

Razlog za uvođenje "Travel to Europe" aplikacije upravo su problemi koje je novi sistem izazvao – povećane kontrole i sporiji protok putnika.

Evropska unija pokušava da kroz digitalizaciju ubrza proces i prebaci deo opterećenja sa graničnih prelaza na unapred popunjene podatke. Dugoročno, to znači:

brža obrada putnika

manje papirologije na granici

veću kontrolu i bezbednost

Ali u prelaznom periodu – kao što je ovo leto – sistem još "uči" i prilagođava se.

Šta da očekujete ovog leta

Za građane Srbije nema dramatičnih promena u smislu zabrane ili otežanog putovanja – ali ima više procedura.Ako planirate put u Grčku: računajte na duže zadržavanje na granici, pratite da li aplikacija postaje dostupna u toj zemlji i budite spremni na biometrijske kontrole pri svakom prelasku.

"Travel to Europe" ima potencijal da ubrza putovanja u budućnosti, ali ovog leta će njen efekat zavisiti od toga koliko brzo bude implementirana u ključnim turističkim destinacijama.