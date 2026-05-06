Slušaj vest

Kako navodi BGR, različite boje i obrasci treperenja nisu nasumični već predstavljaju svojevrsni sistem komunikacije između uređaja i korisnika.

Zeleni signal najčešće znači da sve radi normalno, ali čak i tada način treperenja može imati različita značenja u zavisnosti od situacije i modela rutera.

Šta znači trepćuće zeleno svetlo

U većini slučajeva, zeleno trepćuće svetlo označava aktivan prenos podataka. To znači da uređaji u kući koriste internet za streaming, igranje, preuzimanje fajlova ili druge online aktivnosti.

Sporo i ravnomerno treperenje često se pojavljuje kada se ruter pokreće ili pokušava da uspostavi vezu sa mrežom. Sa druge strane, brzo treperenje uglavnom ukazuje na intenzivan protok podataka kroz mrežu.

Ako internet radi normalno, ovakvo ponašanje uglavnom nije razlog za brigu.

Foto: Shutterstock

Kada lampice ukazuju na problem

Boje poput crvene, narandžaste ili žute obično signaliziraju problem sa konekcijom ili hardverom. Crveno svetlo često znači da ruter nema pristup internetu ili da postoji prekid veze sa provajderom.

Narandžasta ili žuta svetla najčešće označavaju da uređaj pokušava da uspostavi vezu, da se pokreće ili da postoji slab signal između uređaja i mreže.

Kod nekih modela plavo svetlo može označavati Bluetooth povezivanje ili specijalne režime rada, dok bela i zelena uglavnom predstavljaju normalan rad sistema.

Simboli na ruteru kriju više nego što mislite

Osim boja, važni su i simboli pored lampica. Na većini rutera postoje posebni indikatori za napajanje, Wi-Fi mrežu, Ethernet portove, internet vezu i WPS funkciju.

Na primer, lampica pored LAN ili Ethernet oznake pokazuje da je uređaj povezan kablom, dok Wi-Fi indikator signalizira aktivnost bežične mreže. WPS simbol označava funkciju za brzo povezivanje uređaja bez unošenja lozinke.

Upravo kombinacija boje, brzine treperenja i simbola može pomoći da brzo otkrijete da li je problem u ruteru, kablovima ili internet provajderu.

Foto: Shutterstock

Šta uraditi ako internet ne radi

Stručnjaci preporučuju da prvo obratite pažnju na obrazac lampica pre nego što pozovete podršku. Jednostavno restartovanje rutera i modema često rešava problem. Takođe je važno proveriti da li su svi kablovi pravilno povezani.

Ako crvena ili narandžasta svetla ostanu uključena duže vreme, moguće je da postoji prekid kod internet provajdera ili problem sa samim uređajem.