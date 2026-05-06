Kako piše Forbes, Gemini AI sada dobija mnogo dublju integraciju sa Gmailom i drugim Google servisima, što omogućava sistemu da analizira sadržaj poruka, dokumenata i podataka kako bi generisao pametne odgovore, pretragu i AI sažetke.

Iako Google tvrdi da korisnici ostaju “u kontroli”, stručnjaci upozoravaju da su mnoge opcije uključene podrazumevano, zbog čega veliki broj ljudi možda ni ne zna koliko podataka AI trenutno obrađuje.

Šta Gemini zapravo radi u Gmailu

Nova funkcionalnost omogućava Gemini AI-u da pretražuje emailove, pravi rezime dugih razgovora i predlaže odgovore na osnovu sadržaja inboxa. Google ovu opciju predstavlja kao način da korisnici lakše upravljaju velikom količinom poruka i brže pronađu informacije.

Međutim, upravo ta mogućnost znači da AI mora da “pročita” i obradi sadržaj emailova kako bi mogao da generiše odgovore i analize. Forbes upozorava da se sistem sada širi i na druge Google servise kroz tzv. Personal Intelligence funkciju koja povezuje Gmail, Drive i druge aplikacije u jedinstven AI sistem.

Drugim rečima, AI više ne analizira samo pojedinačne poruke već pokušava da razume širi kontekst vašeg digitalnog života.

Google tvrdi da ne koristi emailove za trening AI-a

Google naglašava da sadržaj Gmail inboxa nije direktno korišćen za treniranje AI modela i da Gemini obrađuje podatke samo radi izvršavanja konkretnih zadataka koje korisnik traži.

Kompanija takođe navodi da Gemini “ne zadržava podatke” nakon obrade zahteva i da korisnici mogu sami da odluče da li žele povezivanje Google aplikacija sa AI sistemom.

Ipak, deo stručnjaka smatra da formulacije nisu dovoljno jasne i upozorava da korisnici često ne razumeju razliku između obrade podataka i direktnog treniranja modela.

Zašto stručnjaci upozoravaju da ovu opciju proverite odmah

Najveća zabrinutost odnosi se na privatnost i potencijalne bezbednosne rizike. Google je već upozorio da AI sistemi povezani sa emailovima mogu postati meta sofisticiranih napada poput tzv. prompt injection tehnika koje pokušavaju da manipulišu AI odgovorima kroz sadržaj poruka.

Pored toga, stručnjaci ističu da mnogi korisnici automatski prihvataju nove opcije tokom update procesa bez detaljnog pregleda podešavanja privatnosti.

Zbog toga se korisnicima savetuje da provere Gmail Smart Features i Gemini podešavanja, kao i Gemini Apps Activity opciju koja kontroliše način na koji AI funkcije obrađuju podatke sa Google naloga.

U trenutku kada AI postaje duboko integrisan u svakodnevne servise, pitanje više nije da li sistemi analiziraju podatke već koliko korisnici zaista razumeju šta su uključili.