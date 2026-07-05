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Svi mislimo da znamo da očistimo televizor, dok se jednog dana ne pojavi ona misteriozna fleka koju brišete pola sata, a ona samo promeni oblik i postane još gora, kao da vas ekran namerno provocira iz dnevne sobe. U tom trenutku kreće panika, uzimate prvo što vam padne pod ruku – papirni ubrus, sredstvo za prozore, kuhinjsku krpu ili onu staru majicu koju “ionako niko više ne nosi”, a upravo tada pravite grešku zbog koje ekran može zauvek ostati izgreban.

Stručnjaci upozoravaju da moderni OLED i LCD televizori imaju veoma osetljive zaštitne slojeve koji mogu da se unište jednim pogrešnim potezom.

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Običan ubrus može da izgrebe ekran

Najveći problem je što ljudi televizor i dalje tretiraju kao stari CRT iz dvehiljaditih koji je mogao da preživi i deterdžent i novine i pola flaše asepsola bez ikakvih posledica. Današnji ekrani su toliko nežni da ih običan papirni ubrus može izgrebati, a sredstva za staklo sa alkoholom i amonijakom mogu trajno skinuti antirefleksni sloj zbog kog slika izgleda kristalno jasno. Kada se to desi, nema popravke, nema “samo malo da se ispolira”, televizor jednostavno više nikada neće izgledati isto.

Prva stvar koju treba da uradite pre čišćenja jeste da ugasite televizor i izvučete ga iz struje, koliko god vam to delovalo kao nepotrebno smaranje koje samo produžava posao. Stručnjaci objašnjavaju da se prljavština mnogo bolje vidi kada je ekran crn, ali i da se tako sprečava zagrevanje i eventualno oštećenje osetljive površine. Uz to, hladan ekran mnogo lakše podnosi čišćenje nego vruć panel koji ste upravo maltretirali maratonom serija i utakmica.

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Posebno upozorenje za alkohol koji od korone svi masovno koriste

A sada dolazimo do predmeta koji je postao apsolutni heroj moderne elektronike – mikrofiber krpe, one iste koju pola Srbije drži negde u fioci i koristi samo kada “baš mora”. Upravo ta mekana krpa je najbolji prijatelj vašeg televizora jer ne ostavlja ogrebotine, ne pravi haos po ekranu i ne razmazuje prašinu kao većina običnih krpa. Stručnjaci savetuju da se ekran briše laganim kružnim pokretima bez ikakvog pritiskanja, jer agresivno ribanje može da napravi fleke koje izgledaju kao mrtvi pikseli i da vas natera da pomislite kako vam je televizor gotov.

Najveći neprijatelj televizora zapravo nije prašina nego ljudska kreativnost, jer internet je pun genijalnih trikova koji uključuju alkohol, sirće, medicinski benzin, sredstva za prozore i razne kućne hemikalije koje ljudi sipaju direktno na ekran. Upravo to je scenario od kog proizvođači elektronike dobijaju nervni slom, pošto takve supstance mogu da oštete zaštitne slojeve i ostave trajne tragove koje više ništa ne može da ukloni. Posebno upozorenje važi za alkohol i amonijak, jer stručnjaci tvrde da su upravo oni među glavnim krivcima za uništavanje modernih displeja, a mnogi ih od korone obilno koriste.

Foto: Profimedia

Krpa kojom čistite TV nikako ne sme da bude mokra

Ako se pitate šta onda sme da se koristi kada fleke ne žele da nestanu, odgovor je dosadno jednostavan: veoma malo vode i mnogo strpljenja. Krpa treba da bude jedva vlažna, nikako mokra toliko da iz nje curi voda kao iz sunđera kojim perete auto u dvorištu. Bitno je i da se tečnost nikada ne prska direktno na ekran jer može procureti uz ivice panela i napraviti ozbiljan problem elektronici televizora.

Zanimljivo je da su korisnici po forumima i Redditu gotovo jednoglasni oko jednog saveta – destilovana voda i mikrofiber krpa rešavaju skoro sve bez rizika. Ljudi tvrde da obična voda često ostavlja tragove kamenca i fleke koje se vide kada ekran postane taman, dok destilovana voda daje mnogo čistiji rezultat i manje šansi za nerviranje. Neki su čak priznali da su alkoholom uništili antiglare sloj na monitorima i televizorima, pa sada svima redom govore da to nikada ne pokušavaju kod kuće.

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Ne pritiskajte ekran jako pri čiščenju

Posebna priča su otisci prstiju koje ostavljaju deca, rođaci i oni ljudi koji uporno pokazuju prstom u ekran dok objašnjavaju šta se upravo dogodilo u seriji. Ti masni tragovi često deluju kao da su zalepljeni za televizor industrijskim lepkom i tada mnogi krenu da pritiskaju ekran sve jače, što je verovatno najgora moguća reakcija. Moderni paneli ne vole jak pritisak i mogu dobiti neujednačene mrlje ili oštećenja koja se vide posebno na tamnim scenama.

I dok većina ljudi opsesivno čisti ekran, daljinski upravljač često izgleda kao arheološki artefakt iz neke zaboravljene civilizacije. Stručnjaci podsećaju da se upravo na daljinskom skupljaju bakterije, masnoća, ostaci hrane i sva ona misteriozna prljavština koju niko ne želi previše da analizira. Zato nije loša ideja da uz televizor očistite i daljinac, mada će mnogi tek tada shvatiti koliko zapravo vremena provode ispred ekrana.

Foto: Shutterstock

Nek vam TV ima svoju ličnu krpu

Postoji još jedna greška koju ljudi stalno prave - koriste jednu istu krpu za sve moguće površine u kući, od kuhinje do televizora, pa onda nije jasno zašto ekran izgleda masnije nego pre čišćenja. Krpa koja je pokupila sredstva za nameštaj, deterdžent ili prašinu sa drugih površina može da napravi pravi haos na osetljivom displeju. Upravo zato stručnjaci savetuju da televizor ima svoju mikrofiber krpu koja se koristi samo za ekran i ništa drugo.

Najgore od svega je što mnogi shvate da su pogrešno čistili televizor tek kada primete čudne fleke koje više nikada ne nestaju, naročito kada gledaju tamne scene ili fudbal. Tada kreće guglanje pitanja poput “da li sam uništio OLED” i “mogu li da vratim antiglare sloj”, a odgovori uglavnom nisu nimalo ohrabrujući. Jedna pogrešna flašica sredstva može da napravi štetu koja košta stotine evra, zbog čega stručnjaci stalno ponavljaju da je nežno čišćenje jedino bezbedno rešenje.

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